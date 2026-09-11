РФ массово запустила по Украине реактивные дроны: есть «прилеты», куда с утра снова летят цели (карта)

Беспилотник Shahed

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В ночь на 11 сентября армия РФ атаковала Украину разными типами дронов и «Бандеролями». Всего оккупанты запустили более 160 воздушных целей. Силы ПВО уничтожили 138 беспилотников.

Что известно о ночном ударе и о утренней атаке, читайте в материале ТСН.ua.

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По данным Воздушных сил, россияне атаковали S8000 «Бандероль» из Белгородской области. Было запущено 161 БпЛА типа Shahed (в том числе реактивные), «Гербера», дроны-имитаторы типа «Пародия». БпЛА летели по направлениям: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, а также временно оккупированного Донецка и Гвардейского в Крыму.

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По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито/подавлено 138 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.

«Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях», — отмечают в ПС.

Утренняя атака РФ

Военные подчеркивают, что российская атака продолжается. В ряде регионов объявлена воздушная тревога из-за угрозы беспилотников.

По данным ПС, из акватории Черного моря ударные дроны держат курс на Николаевщину. В то же время в большинстве областей фиксируют реактивные БПЛА, в частности, на Полтавщине и Одесщине. Также группа реактивных дронов заходят на Кременчугское водохранилище, курсом — на Черкассы.

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В Киевской области во всех районах, кроме самого Киева, объявлен желтый уровень опасности. В настоящее время реактивный БПЛА держит курс на Обухов.

Карта тревог по состоянию на 08:45 пятницы, 11 сентября.

Напомним, ночью 11 сентября РФ ударила по многоэтажке в Киеве. В Днепровском районе возникло возгорание в 9-этажном жилом доме. Число травмированных возросло до восьми человек.







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