В Саратове пылает после атаки дронов: под ударом мог оказаться местный НПЗ

Удар по НПЗ в Саратове

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В ночь на 11 сентября Саратовская область России подверглась атаке беспилотников.

Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova и местные источники.

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Около двух часов губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что получил от Минобороны РФ информацию об угрозе применения беспилотников.

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«Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — написал он.

В то же время, уже около 02:30 в соцсетях начали массово появляться видео масштабного пожара в Саратове.

Местные жители уточняли, что в результате атаки беспилотников мог загореться местный нефтеперерабатывающий завод.

Позже также сообщалось о взрывах и работе ПВО в Самаре и Волгограде.

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Ранее сообщалось, что Дагестан в России потряс мощные взрывы из-за атаки беспилотников. Очевидцы заявили о «прилетах» и масштабном пожаре в районе морского торгового порта, через который РФ и Иран поставляют друг другу оружие.

Мы ранее информировали, что в Новом Уренгое сообщают об атаке на газоконденсатный завод, расположенный более чем в 3200 км от Украины.

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