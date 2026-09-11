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В Саратове пылает после атаки дронов: под ударом мог оказаться местный НПЗ
В Саратове сообщают о пожарах, по меньшей мере, на двух объектах.
В ночь на 11 сентября Саратовская область России подверглась атаке беспилотников.
Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova и местные источники.
Около двух часов губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что получил от Минобороны РФ информацию об угрозе применения беспилотников.
«Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — написал он.
В то же время, уже около 02:30 в соцсетях начали массово появляться видео масштабного пожара в Саратове.
Местные жители уточняли, что в результате атаки беспилотников мог загореться местный нефтеперерабатывающий завод.
Позже также сообщалось о взрывах и работе ПВО в Самаре и Волгограде.
Ранее сообщалось, что Дагестан в России потряс мощные взрывы из-за атаки беспилотников. Очевидцы заявили о «прилетах» и масштабном пожаре в районе морского торгового порта, через который РФ и Иран поставляют друг другу оружие.
Мы ранее информировали, что в Новом Уренгое сообщают об атаке на газоконденсатный завод, расположенный более чем в 3200 км от Украины.