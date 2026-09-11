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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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В Саратове пылает после атаки дронов: под ударом мог оказаться местный НПЗ

В Саратове сообщают о пожарах, по меньшей мере, на двух объектах.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Удар по НПЗ в Саратове

Удар по НПЗ в Саратове

В ночь на 11 сентября Саратовская область России подверглась атаке беспилотников.

Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova и местные источники.

Около двух часов губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что получил от Минобороны РФ информацию об угрозе применения беспилотников.

«Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — написал он.

В то же время, уже около 02:30 в соцсетях начали массово появляться видео масштабного пожара в Саратове.

Местные жители уточняли, что в результате атаки беспилотников мог загореться местный нефтеперерабатывающий завод.

Позже также сообщалось о взрывах и работе ПВО в Самаре и Волгограде.

Ранее сообщалось, что Дагестан в России потряс мощные взрывы из-за атаки беспилотников. Очевидцы заявили о «прилетах» и масштабном пожаре в районе морского торгового порта, через который РФ и Иран поставляют друг другу оружие.

Мы ранее информировали, что в Новом Уренгое сообщают об атаке на газоконденсатный завод, расположенный более чем в 3200 км от Украины.

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