Астрологический прогноз на 11 сентября

Светильники / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно — и нужно — планировать новые дела, а вот от их реализации необходимо отказаться: сил сегодня на это не хватит.

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Символ дня: Светильник.

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Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: красный, алый.

Счастливые камни дня: бриллиант, горный хрусталь.

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За какую часть тела отвечает: голова, головной мозг.

Болезни дня: можно подхватить инфекцию, которая будет длиться долго, поэтому следует соблюдать осторожность — особенно это касается посещения мест большого скопления людей.

Питание дня: необходимо исключить из рациона пищу, которая раздражает желудок и кишечник — прежде всего, продукты брожения, а также соленья и копченья.

Стрижка дня: для стрижки день не подходит категорически.

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Дачные работы дня: не самый лучший день для садово-огородных работ –сегодня нужно дать своему участку отдохнуть.

Магия и мистика дня: можно снимать порчу и проклятия, особенно, если обратиться за помощью к специалисту.

Сны дня: сны нынешней ночи не являются вещими, зато улучшают настроение.

Табу дня: нельзя даже в мыслях желать кому-либо зла.

Цитата дня: «Лидер должен обладать твердостью характера и упорством для того, что, что не под силу обычным сотрудникам» (Джек Ма).

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