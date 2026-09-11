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Астрологический прогноз на 11 сентября
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно — и нужно — планировать новые дела, а вот от их реализации необходимо отказаться: сил сегодня на это не хватит.
Символ дня: Светильник.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: красный, алый.
Счастливые камни дня: бриллиант, горный хрусталь.
За какую часть тела отвечает: голова, головной мозг.
Болезни дня: можно подхватить инфекцию, которая будет длиться долго, поэтому следует соблюдать осторожность — особенно это касается посещения мест большого скопления людей.
Питание дня: необходимо исключить из рациона пищу, которая раздражает желудок и кишечник — прежде всего, продукты брожения, а также соленья и копченья.
Стрижка дня: для стрижки день не подходит категорически.
Дачные работы дня: не самый лучший день для садово-огородных работ –сегодня нужно дать своему участку отдохнуть.
Магия и мистика дня: можно снимать порчу и проклятия, особенно, если обратиться за помощью к специалисту.
Сны дня: сны нынешней ночи не являются вещими, зато улучшают настроение.
Табу дня: нельзя даже в мыслях желать кому-либо зла.
Цитата дня: «Лидер должен обладать твердостью характера и упорством для того, что, что не под силу обычным сотрудникам» (Джек Ма).
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