Астрологічний прогноз на 11 вересня

Світильники / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає щоденний гороскоп.

Ці місячні добу мають такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна — і потрібно — планувати нові справи, а от від їхньої реалізації слід відмовитися: сил на це сьогодні не вистачить.

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Символ дня: Світильник.

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Стихія дня: Вода .

Щасливе число дня: 1 .

Щасливий колір дня: червоний, яскраво-червоний.

Щасливі камені дня: діамант , гірський кришталь.

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За яку частину тіла відповідає: голова, головний , мозок.

Хвороби дня: можна заразитися інфекцією, яка триватиме довго, тому слід бути обережним — особливо це стосується відвідування місць великого скупчення людей.

Харчування протягом дня: необхідно виключити з раціону їжу, яка подразнює шлунок і кишечник — насамперед продукти бродіння, а також соління та копченості.

Стрижка сьогодні: сьогодні категорично не підходить для стрижки.

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Сьогоднішні роботи на дачі: цене найкращий день для садово-городніх робіт — сьогодні варто дати своїй ділянці відпочити.

Магія та містика дня: можна знімати порчу та прокляття, особливо якщо звернутися по допомогу до фахівця.

Денні сни: сни цієї ночі не є пророчими, зате покращують настрій.

Табу дня: не можна навіть у думках бажати комусь зла.

Цитата дня: «Лідер повинен мати твердий характер і наполегливість, щоб досягати того, що не під силу звичайним співробітникам» (Джек Ма).

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