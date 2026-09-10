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Банановий пудинг за рецептом Доллі Партон
Ніжний пудинг із бананами, ванільним печивом і золотистою меренгою — ретро-десерт, який дуже любила Доллі Партон.
Доллі Партон назавжди залишиться в історії не лише завдяки музиці, кіно та благодійності. Вона також обожнювала домашню кухню і охоче ділилася улюбленими рецептами. Про це розповіло видання EatingWell. Серед них — класичний банановий пудинг, рецепт якого увійшов до кулінарної книжки Dollywood Tennessee Mountain Home Cooking.
У книжці є кілька варіантів цього десерту, зокрема й спрощений із готовим пудингом. Однак саме домашня версія має ім’я Доллі.
Інгредієнти
банани
ванільне печиво
яйця — 6 шт.
цукор
борошно
вершкове масло
сіль — дрібка
молоко
ванільний екстракт
лимонний сік
ваніль
Приготування
Для початку розігрійте духовку до 175 °C.
На дно великої форми викладіть шарами нарізані банани та ванільне печиво. За бажанням частину залиште для декору.
Далі відокремте шість яєць. Жовтки знадобляться для ніжного кремового пудингу, а білки — для меренги.
У товстостінній каструлі змішайте цукор, борошно, яєчні жовтки, вершкове масло та дрібку солі.
Поступово влийте молоко і варіть суміш на плиті, постійно помішуючи, доки вона не загусне.
Наприкінці додайте трохи ванільного екстракту.
Готовий пудинг вилийте до форми поверх бананів і печива.
Для верхнього шару збийте яєчні білки з лимонним соком, ваніллю і цукром до стійких піків. Це можна зробити міксером або вручну, якщо хочеться трохи ретро-романтики.
Викладіть меренгу поверх пудингу та поставте форму до духовки приблизно на 10 хв, доки верхівка не стане золотистою.
Рецепт розрахований приблизно на 12 порцій. У цьому десерті немає нічого складного чи надто модного, тож саме в цьому його чарівність. Солодкі банани, ванільне печиво, ніжний домашній крем і запечена меренга створюють той самий неймовірний смак, який хочеться пробувати знову й знову.