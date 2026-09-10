Банановий пудинг за рецептом Доллі Партон / © Associated Press

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Доллі Партон назавжди залишиться в історії не лише завдяки музиці, кіно та благодійності. Вона також обожнювала домашню кухню і охоче ділилася улюбленими рецептами. Про це розповіло видання EatingWell. Серед них — класичний банановий пудинг, рецепт якого увійшов до кулінарної книжки Dollywood Tennessee Mountain Home Cooking.

У книжці є кілька варіантів цього десерту, зокрема й спрощений із готовим пудингом. Однак саме домашня версія має ім’я Доллі.

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Інгредієнти

банани

ванільне печиво

яйця — 6 шт.

цукор

борошно

вершкове масло

сіль — дрібка

молоко

ванільний екстракт

лимонний сік

ваніль

Приготування

Для початку розігрійте духовку до 175 °C. На дно великої форми викладіть шарами нарізані банани та ванільне печиво. За бажанням частину залиште для декору. Далі відокремте шість яєць. Жовтки знадобляться для ніжного кремового пудингу, а білки — для меренги. У товстостінній каструлі змішайте цукор, борошно, яєчні жовтки, вершкове масло та дрібку солі. Поступово влийте молоко і варіть суміш на плиті, постійно помішуючи, доки вона не загусне. Наприкінці додайте трохи ванільного екстракту. Готовий пудинг вилийте до форми поверх бананів і печива. Для верхнього шару збийте яєчні білки з лимонним соком, ваніллю і цукром до стійких піків. Це можна зробити міксером або вручну, якщо хочеться трохи ретро-романтики. Викладіть меренгу поверх пудингу та поставте форму до духовки приблизно на 10 хв, доки верхівка не стане золотистою.

Банановий пудинг / © Associated Press

Рецепт розрахований приблизно на 12 порцій. У цьому десерті немає нічого складного чи надто модного, тож саме в цьому його чарівність. Солодкі банани, ванільне печиво, ніжний домашній крем і запечена меренга створюють той самий неймовірний смак, який хочеться пробувати знову й знову.

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