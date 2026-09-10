© Associated Press

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Таке твердження Тука оприлюднив у Facebook.

«Коли від тупих ревнощів залишки мозку перелітають з макітри в дупу», — написав він.

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За словами Туки, під час виступу Залужний пожартував щодо власної англійської, зазначивши, що тепер можна буде подивитися, як люди, які розмовляють російською, обговорюватимуть його «неідеальну англійську».

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«Така собі самоіронія наввипередки критиці», — зазначив Тука.

Він наголосив, що блогер Лачен одразу побачив у цій фразі «другий рівень жарту», пов’язавши її з російськомовними високопосадовцями Офісу президента та генерального прокурора, яких, за словами Туки, НАБУ записало і висунуло підозри.

Водночас, як зазначив Тука, Залужний не називав прихильниками РФ людей, які критикують його англійську.

«Тільки він цього не казав. Взагалі. Він сказав про людей, які розмовляють російською. А вже потім у чиїхось дуже зацікавлених руках ця фраза перетворилася на „Залужний назвав усіх критиків прихильниками РФ“», — написав він.

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На думку Туки, ця ситуація є показовою з огляду на реакцію Банкової на згадки прізвища Залужного.

«І це, мабуть, найкраща ілюстрація того, наскільки нервово на Банковій зараз реагують на будь-яку згадку прізвища Залужного», — заявив він.

Тука також пов’язав це з рейтингом колишнього головнокомандувача.

«Те, що вся ця жовч дуже схожа на реакцію людей, яких нервує не черговий жарт Залужного, а його рейтинг. Банкова регулярно замовляє соціологічні заміри. І, судячи з нервовості інформаційної кампанії навколо Залужного, результати цих замірів далеко не завжди тішать тих, хто так старанно намагається його дискредитувати», — написав він.

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За словами Туки, саме тому жарт Залужного про англійську «раптом виявився для когось набагато серйознішою проблемою, ніж мав би бути».

«Коли людина справді не становить загрози, її жарти зазвичай не потрібно так відчайдушно перекручувати», — зазначив він.

«У Зелених мародерів руки починають нервово тремтіти при слові „Залужний“. І, в принципі, це добре. Це означає, що зелена сволота відчайдушно боїться політичного конкурента — Валерія Залужного!» — резюмував Тука.

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