"Мобілізація в Росії неминуча": Жорін попередив про нову фазу війни

Мобілізація в Росії / © Associated Press

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Мобілізація в Росії є неминучою, а збільшення чисельності російської армії стане проблемою для України. Водночас її не варто вважати катастрофічною, якщо масштабувати рішення, які вже працюють у Силах оборони.

Таку оцінку висловив підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін.

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За його словами, «за всією наявною інформацією» вже зараз можна робити висновок про неминучість мобілізації в РФ.

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«І це у будь-якому випадку стане для нас проблемою, проте не катастрофічною, якщо масштабувати рішення, що вже працюють в різних підрозділах», — написав Жорін.

Він навів як приклад ситуацію у смузі відповідальності Третього армійського корпусу. За словами військового, чисельна перевага російських військ там уже давно не є вирішальним фактором.

«Ми робимо ставку на асиметричну та технологічну війну, постійно вдосконалюємо методи протидії ворогу», — зазначив Жорін.

Він наголосив, що Україні не варто намагатися конкурувати з Росією виключно за кількістю особового складу.

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«Навіть розглядати варіант змагатись з русаками кількісно не варто», — заявив військовий.

Тим часом в західних ЗМІ йдеться про можливість залучання колишніх військових західних спецпідрозділів до підготовки російських громадян і чинних військовослужбовців у приватних тренувальних таборах у Європі. Частина цих людей могла згодом брати участь у війні проти України.

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