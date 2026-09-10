"Мобилизация в России неизбежна": Жорин предупредил о новой фазе войны

Мобилизация в России / © Associated Press

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Мобилизация в России неизбежна, а увеличение численности российской армии станет проблемой для Украины. В то же время ее не следует считать катастрофической, если масштабировать решения, уже работающие в Силах обороны.

Такую оценку высказал подполковник ВСУ, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин.

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По его словам, "по всей имеющейся информации" уже сейчас можно делать вывод о неизбежности мобилизации в РФ.

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«И это в любом случае станет для нас проблемой, однако не катастрофической, если масштабировать уже работающие в разных подразделениях решения», — написал Жорин.

Он привел в пример ситуацию в полосе ответственности Третьего армейского корпуса. По словам военного, численное превосходство российских войск там уже давно не является решающим фактором.

"Мы делаем ставку на асимметричную и технологическую войну, постоянно совершенствуем методы противодействия врагу", - отметил Жорин.

Он подчеркнул, что Украине не следует пытаться конкурировать с Россией исключительно по количеству личного состава.

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«Даже рассматривать вариант соперничать с русаками количественно не стоит», — заявил военный.

Между тем, в западных СМИ речь идет о возможности привлечения бывших военных западных спецподразделений к подготовке российских граждан и действующих военнослужащих в частных тренировочных лагерях в Европе. Часть этих людей впоследствии могла участвовать в войне против Украины.

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