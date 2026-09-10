Владимир Жогло раскрыл стоимость операции по уменьшению желудка, после которой похудел на 65 кг: "Одалживать деньги"

Владимир Жогло / © instagram.com/zhohlovolodymyr

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Украинский юморист Владимир Жогло раскрыл стоимость операции по уменьшению желудка, благодаря которой он похудел на 65 килограмм.

Комик весил 164 кило. Избыточный вес негативно влиял на здоровье знаменитости. Об этом ему начала говорить жена, а также поощрять к похудению. Однако на диете Владимир Жогло не мог долго просидеть, а спортом ему заниматься нельзя. Наконец жена юмориста предложила ему бариатрическую операцию, о чем супруги рассказали на подкасте «Кажуть! Брешуть?».

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«Я знаю, как тяжело сбросить лишний вес. Я понимала, как ему тяжело. Я говорила, что нам нужно, чтобы ты похудел. Мы садились на диету, он шел на работу, а после работы мекнул, и диета уже ушла. Когда-то я ему сказала, что давай сделаем бариатрическую операцию. Я знала, что ему сложно, просто спорт ему нельзя. Это же и здоровье, и храп, и сахар. У нас маленький ребенок, а я останусь с ребенком», — говорит жена юмориста.

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Результат похудения Владимира Жогло / © скриншот с видео

Наконец, Владимир Жогло решился на операцию. За уменьшение желудка комик заплатил 4 тысячи долларов по тогдашнему курсу. Средства юморист одолжил. Поскольку долг нужно было отдавать, почти через месяц он вышел работать, хотя и работа давалась сложно. В общем, для того, чтобы полностью восстановиться после операции, понадобилось два месяца.

«Почему я это оттягивал, потому что был психологический барьер, что это надо на себя потратить. Операция действительно стоила в пределах 4 тысяч долларов на то время. Я взял работу, потому что я одалживал деньги. Мне нужно было возвращать деньги. И люди смеются: 4 тысячи долларов, а он одалживал деньги, не смешите нас», — говорит юморист.

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