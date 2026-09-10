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Россия сбросила шесть авиабомб на жилую застройку: десятки раненых, среди них — младенец (фото)
Взрывная волна деформировала входные двери в квартиры, в которых оказались заблокированные люди.
В результате массированного российского авиаудара по Краматорску Донецкой области ранения получили 22 человека, среди которых есть младенец.
Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
Оккупационные войска сбросили шесть авиабомб на жилую застройку города.
В результате обстрела повреждены 14 многоквартирных и три частных дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.
На месте одного из попаданий работают чрезвычайники. Взрывная волна деформировала входные двери в квартирах, из-за чего жильцы оказались заблокированными в собственных жилищах.
Спасатели обследовали поврежденные здания, деблокировали людей и оказали всю необходимую помощь пострадавшим.
Напомним, нынешней осенью российская оккупационная армия планирует усилить свое наступление на востоке Украины, чтобы захватить стратегически важные города Славянск и Краматорск. По оценкам военных аналитиков, враг обязательно попытается использовать осеннее ухудшение погодных условий для проведения новых массированных механизированных штурмов.