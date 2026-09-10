Последствия атаки на Краматорск

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В результате массированного российского авиаудара по Краматорску Донецкой области ранения получили 22 человека, среди которых есть младенец.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

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Оккупационные войска сбросили шесть авиабомб на жилую застройку города.

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В результате обстрела повреждены 14 многоквартирных и три частных дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

На месте одного из попаданий работают чрезвычайники. Взрывная волна деформировала входные двери в квартирах, из-за чего жильцы оказались заблокированными в собственных жилищах.

Последствия авиаудара по Краматорску

Последствия авиаудара по Краматорску

Последствия авиаудара по Краматорску

Последствия авиаудара по Краматорску

Последствия авиаудара по Краматорску

Последствия авиаудара по Краматорску

Последствия авиаудара по Краматорску

Последствия авиаудара по Краматорску

Спасатели обследовали поврежденные здания, деблокировали людей и оказали всю необходимую помощь пострадавшим.

Напомним, нынешней осенью российская оккупационная армия планирует усилить свое наступление на востоке Украины, чтобы захватить стратегически важные города Славянск и Краматорск. По оценкам военных аналитиков, враг обязательно попытается использовать осеннее ухудшение погодных условий для проведения новых массированных механизированных штурмов.

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