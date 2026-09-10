Оладьи будут пышными и не будут впитывать растительное масло: что нужно добавить в тесто

Пышные оладьи с крахмалом: простой рецепт / © pixabay.com

Реклама

Пышные оладьи с золотистой корочкой и нежной серединкой можно приготовить без сложных хитростей. Один из интересных кулинарных трюков — добавить в тесто немного крахмала, заменив им часть муки. Благодаря этому структура теста становится более нежной, а во время жарки быстрее формируется румяная корочка. Рассказываем, сколько нужно добавить крахмала и как правильно пожарить оладьи, чтобы они не впитывали растительное масло.

Пышные оладьи с крахмалом: простой рецепт

Для приготовления понадобятся:

Реклама

250 мл кефира;

1 яйцо;

2 ст. ложки сахара;

¼ ч. ложки соли;

180 г пшеничной муки;

1 ст. ложка картофельного или кукурузного крахмала;

½ ч. ложки соды;

1 ст. ложка растительного масла в тесто;

растительное масло для жарки.

Кефир лучше заблаговременно достать из холодильника, чтоб он был не прохладным. Смешайте его с яйцом, сахаром и солью. Отдельно соедините просеянную муку, крахмал и соду, после чего постепенно введите сухие ингредиенты в кефирную смесь.

Реклама

Тесто нужно перемешать только до однородности. Оно должно получиться густым и медленно спадать с ложки. Если оно слишком редкое, добавьте еще немного муки, но не делайте его чрезмерно плотным.

В конце добавьте столовую ложку растительного масла и еще раз осторожно перемешайте. После этого оставьте тесто на 10 минут и больше не вымешивайте.

Как пожарить оладьи, чтобы не впитывали масло

Сковороду сначала хорошо разогрейте, затем налейте небольшое количество масла. Выкладывайте тесто ложкой небольшими порциями и жарьте на среднем огне.

Не торопитесь переворачивать оладьи. Когда на поверхности появятся небольшие пузырьки, а края станут плотнее, их можно переворачивать. Обжарьте по другую сторону до золотистой корочки.

Реклама

Важно не наливать на сковороду слишком много растительного масла и не жарить на слабом огне. Именно недостаточно разогретая поверхность часто становится причиной того, что тесто долго готовится и поглощает больше жира.

Готовые оладьи можно на несколько минут выложить на бумажное полотенце. Так лишнее масло останется на нем, а сами оладьи будут пышными, мягкими внутри и румяными снаружи.

Новости партнеров

Новости партнеров