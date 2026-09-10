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Оладьи будут пышными и не будут впитывать растительное масло: что нужно добавить в тесто
Это обычный ресторанный трюк, который просто повторить на собственной кухне, а четкие пропорции помогут не переборщить с этим ингредиентом.
Пышные оладьи с золотистой корочкой и нежной серединкой можно приготовить без сложных хитростей. Один из интересных кулинарных трюков — добавить в тесто немного крахмала, заменив им часть муки. Благодаря этому структура теста становится более нежной, а во время жарки быстрее формируется румяная корочка. Рассказываем, сколько нужно добавить крахмала и как правильно пожарить оладьи, чтобы они не впитывали растительное масло.
Пышные оладьи с крахмалом: простой рецепт
Для приготовления понадобятся:
250 мл кефира;
1 яйцо;
2 ст. ложки сахара;
¼ ч. ложки соли;
180 г пшеничной муки;
1 ст. ложка картофельного или кукурузного крахмала;
½ ч. ложки соды;
1 ст. ложка растительного масла в тесто;
растительное масло для жарки.
Кефир лучше заблаговременно достать из холодильника, чтоб он был не прохладным. Смешайте его с яйцом, сахаром и солью. Отдельно соедините просеянную муку, крахмал и соду, после чего постепенно введите сухие ингредиенты в кефирную смесь.
Тесто нужно перемешать только до однородности. Оно должно получиться густым и медленно спадать с ложки. Если оно слишком редкое, добавьте еще немного муки, но не делайте его чрезмерно плотным.
В конце добавьте столовую ложку растительного масла и еще раз осторожно перемешайте. После этого оставьте тесто на 10 минут и больше не вымешивайте.
Как пожарить оладьи, чтобы не впитывали масло
Сковороду сначала хорошо разогрейте, затем налейте небольшое количество масла. Выкладывайте тесто ложкой небольшими порциями и жарьте на среднем огне.
Не торопитесь переворачивать оладьи. Когда на поверхности появятся небольшие пузырьки, а края станут плотнее, их можно переворачивать. Обжарьте по другую сторону до золотистой корочки.
Важно не наливать на сковороду слишком много растительного масла и не жарить на слабом огне. Именно недостаточно разогретая поверхность часто становится причиной того, что тесто долго готовится и поглощает больше жира.
Готовые оладьи можно на несколько минут выложить на бумажное полотенце. Так лишнее масло останется на нем, а сами оладьи будут пышными, мягкими внутри и румяными снаружи.