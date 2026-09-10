Изменились правила назначения антибиотиков: что нужно знать пациентам

Правила назначения антибиотиков

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В Украине обновили правила назначения антибиотиков и других противомикробных препаратов. Приказом Минздрава Украины от 9 сентября 2026 №1328 утверждены новые стандарты рационального применения противомикробных лекарственных средств отдельно для первичной и специализированной медицинской помощи.

Для пациентов это означает, что врач должен иметь конкретные медицинские основания для назначения антибиотика, а в определенных ситуациях повторно оценить необходимость такого лечения после его начала.

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Антибиотик «на всякий случай» назначать не должны

Одно из основных правил — противомикробный препарат назначают при наличии соответствующих клинических показаний. Решения об антибиотикотерапии и ее обосновании должны быть зафиксированы в медицинской документации в соответствии с требованиями нового стандарта.

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Отдельно предусмотрено, что противомикробные препараты не должны назначаться только по просьбе пациента, его родственников или законных представителей, если для этого нет медицинских показаний.

Если пациент настаивает на антибиотике, но врач не видит оснований для его назначения, медик должен объяснить, почему антибактериальное лечение не нужно и сообщить, при появлении каких симптомов необходимо повторно обратиться за медицинской помощью.

При вирусных инфекциях антибиотики не назначают без надобности

Антибиотики предназначены для борьбы с бактериальными инфекциями и не действуют на вирусы. Поэтому при простуде, гриппе и других вирусных заболеваниях принимать их «на всякий случай» не нужно.

Даже высокая температура, кашель, насморк или боль в горле еще не свидетельствуют о необходимости антибиотикотерапии. Например, большинство случаев острого фарингита и тонзиллита имеют вирусное происхождение и могут проходить без антибактериальных препаратов.

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В то же время, во время вирусного заболевания иногда может присоединиться бактериальная инфекция. В таком случае антибиотик действительно может понадобиться, но решение о его назначении врач принимает после оценки состояния пациента и соответствующих показаний.

Через 48–72 часа лечение могут просмотреть

Еще один важный принцип — повторная оценка антибактериальной терапии через 48–72 часа после ее начала.

За это время врач может получить результаты исследований и оценить реакцию пациента на лечение. После этого терапию могут продолжить без изменений, скорректировать, заменить препарат или прекратить его применение, если дальнейшая антибиотикотерапия не требуется.

Для пациента это не означает, что антибиотик следует самостоятельно прекратить через два-три дня. Решение о продлении, изменении или завершении терапии принимает врач. Самостоятельно сокращать курс, изменять дозировку или переходить на другой препарат не следует.

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Что такое отсроченное назначение

Новые правила предусматривают возможность отсроченного назначения антибиотика.

Это означает, что антибактериальную терапию начинают не обязательно сразу. Врач определяет условия, при которых препарат нужно будет применить, например, в зависимости от дальнейшего течения заболевания или результатов исследований.

Такой подход позволяет не начинать антибактериальное лечение без необходимости, но одновременно иметь четкий план действий при ухудшении состояния.

Не все антибиотики одинаковы

При выборе препарата врачи должны учитывать, в частности, классификацию AWaRe, разработанную Всемирной организацией здравоохранения.

Она распределяет антибиотики на три основные группы: Access (Доступ), Watch (Наблюдение) и Reserve (Резерв). Такой подход помогает определить, какие антибиотики целесообразно использовать первыми, а применение которых необходимо ограничивать.

Особое значение имеет группа Reserve — это препараты, которые нужно сохранять для определенных случаев, в частности, лечения инфекций, вызванных бактериями с множественной стойкостью к антибиотикам.

Зачем изменили правила

Новые требования должны помочь сократить необоснованное использование антибиотиков и сдержать распространение антибиотикорезистентности. Речь идет о ситуации, когда бактерии становятся устойчивыми к препаратам, которым раньше удавалось успешно лечить вызванные ими инфекции.

Чем чаще антибиотики применяют без достаточных показаний или используются неправильно, тем больше возможностей получают устойчивые бактерии для выживания и распространения. Из-за этого обычное лечение может перестать действовать, врачам приходится подбирать другие препараты, а лечение бактериальных инфекций может становиться более сложным и длительным.

Для Украины эта проблема особенно актуальна, поэтому новые стандарты подразумевают более обоснованный выбор антибиотиков и контроль за их применением.

Значит ли это, что теперь антибиотик сложнее купить

Важно не путать правила назначения с правилами продаж препаратов.

Антибиотики не стали рецептурными только после принятия приказа №1328. В Украине они и раньше принадлежали к рецептурным лекарственным средствам, а электронные рецепты на антибактериальные препараты начали внедрять еще в 2022 году.

Новые стандарты относятся прежде всего к тому, когда, на каких основаниях и как врач должен назначать и просматривать противомикробную терапию.

Что нужно запомнить пациенту

Новые правила не означают отказ от антибиотиков. Если антибактериальная терапия действительно необходима, врач ее назначит.

Главное изменение заключается в подходе, антибиотик не должен назначаться только «на всякий случай» или по требованию пациента. Врач должен иметь медицинские основания для такого лечения, а в предусмотренных случаях оценивать его эффективность и необходимость продолжения.

Пациенту, со своей стороны, не следует самостоятельно начинать принимать антибиотики, использовать оставшиеся после предварительного лечения препараты, изменять назначенную дозировку или прекращать терапию без согласования с врачом.

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