Чудодейственные добавки и диеты из TikTok: как не стать жертвой псевдонаучных трендов

Полезный завтрак

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Каждый день в интернете появляются новые советы по здоровью. Однажды чудодейственное лекарство обещает быстрое похудение, на следующий день напиток обещает очищение организма, а витамины якобы являются решением всех проблем. Неудивительно, что многие не могут решить, почему же можно верить.

Опрос, проведенный в Великобритании, показал, что 60% взрослых чувствуют себя ошеломленным количеством получаемых ими советов по здоровью. Более половины респондентов попробовали советы, которые они увидели в Интернете, и почти каждый второй человек приобрел оздоровительный продукт, рекламируемый в соцсетях. Однако половина опрошенных почувствовала себя введенной в заблуждение после этого, пишет венгерский медицинско-просветительский портал Egeszsegkalauz.hu.

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По мнению диетологов, именно поэтому следует быть осторожным с советами, обещающими впечатляющие результаты от одного ингредиента или простого правила. Здоровье редко зависит от одного продукта или пищевой добавки.

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1. Действительно ли завтрак является самым важным приемом пищи за день?

Многим с детства говорят, что никогда нельзя пропускать завтрак. Хотя для многих это может быть действительно полезной привычкой, согласно современной науке, не существует правила, которое применялось бы одинаково ко всем.

Некоторые люди чувствуют себя хорошо и эффективно работают без завтрака, в то время как другие считают важным начать свой день. Главное — получать достаточное количество питательных веществ, белка, клетчатки и витаминов из вашего рациона в целом.

Если вы голодны утром, хорошей идеей будет выбрать питательный завтрак, но только пропуск завтрака не делает ваш рацион автоматически нездоровым.

2. Правда ли, что коричневый сахар полезнее, чем белый?

Коричневый сахар имеет репутацию более натурального, менее обработанного продукта, поэтому многие считают его более здоровой альтернативой. Однако разница гораздо меньше, чем кажется на первый взгляд. Цвет и характерный вкус коричневого сахара придают патоку, которую он содержит, и поэтому он действительно может содержать чуть больше минералов, таких как калий, кальций или железо. Однако их количество настолько мало, что в обычных дозах это не имеет большого пищевого значения.

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По энергетической ценности и содержанию сахара коричневый и белый сахар очень похожи. Организм также не воспринимает коричневый сахар как совсем другую, здоровую пищу. Поэтому если кто-то хочет уменьшить количество добавленного сахара, то просто перейдя с белого на коричневый сахар, он мало что получит. Рекомендация Всемирной организации здравоохранения также сосредоточена, прежде всего, на ограничении общего количества свободного сахара, а не на том, происходит ли он из белого или коричневого сахара.

3. Следует ли избегать яиц, поскольку они повышают уровень холестерина?

Яйца имели плохую репутацию в течение десятилетий, главным образом из-за относительно высокого содержания холестерина в их желтках. Однако сейчас мы видим гораздо более тонкую связь между уровнем холестерина в пище и уровнем холестерина в крови. Для большинства людей уровень холестерина ЛПНП в крови определяется не только количеством потребляемого ими холестерина. Важную роль также играет состав общего рациона, особенно потребление насыщенных и трансжиров.

Яйца содержат ценные питательные вещества: они содержат высококачественный белок, витамин B12 и холин, среди прочего. Эксперты не рекомендуют здоровым людям вообще исключать яйца из рациона, а скорее учитывать диету в целом и сердечно-сосудистый риск. Это не означает, что холестерин не важен для всех: в случае высокого уровня холестерина ЛПНП, определенных нарушений липидного обмена или повышенного сердечно-сосудистого риска следует обсудить диету индивидуально, с врачом или диетологом. Однако для большинства здоровых людей нет научной основы для общего правила, что яиц следует полностью избегать из-за содержания в них холестерина.

4. Нужно ли проводить детоксикацию после сытного пира?

Многие люди чувствуют, что им нужна детоксикация, сочная голодание или специальные напитки после праздничного ужина или нескольких дней переедания.

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На самом деле здоровый организм постоянно «очищается». Печень, почки, кишечник и легкие играют в этом определенную роль. Эти органы естественным образом перерабатывают и выводят вещества, которые больше не требуются организму.

После обильного приема пищи обычно намного полезнее вернуться к привычному, сбалансированному питанию, пить достаточно жидкости и отдыхать, чем тратить деньги на дорогие детокс-препараты.

5. Действительно ли яблочный уксус сжигает жир?

Яблочный уксус годами являлся одним из самых популярных чудодейственных средств для похудения в интернете. Многие люди употребляют его каждый день в надежде быстрее похудеть.

Однако исследования не подтверждают, что яблочный уксус сам по себе оказывает значительное влияние на сжигание жира. Некоторые небольшие исследования показывают, что он может оказывать умеренное влияние на чувство сытости или уровень сахара в крови после еды, но это не делает его лекарством.

Его можно использовать в качестве заправки для салатов или для ароматизации блюд, но не стоит ожидать от него поразительного похудения.

6. Или каждому нужны электролиты?

Электролитные порошки и напитки в последнее время становятся все более популярными. В рекламе частенько утверждается, что они необходимы всем, даже если они не занимаются спортом.

Фактически, пополнение электролитов главным образом необходимо, если человек интенсивно тренируется в течение длительного времени, сильно потеет, имеет диарею или рвоту, или понес значительную потерю жидкости.

Большинство здоровых людей сбалансированное питание и достаточное потребление жидкости обеспечивают достаточное количество натрия, калия и других минералов. Регулярное употребление чрезмерного количества электролитных напитков может привести к чрезмерному потреблению сахара или натрия.

7. Чем выше доза витаминов, тем лучше?

Многие считают, что самая высокая доза витамина или добавки автоматически является самым эффективным выбором.

Однако эксперты говорят, что дозировка не является важнейшим фактором. Гораздо важнее, действительно ли вам нужно данное питательное вещество, содержит ли препарат его в правильной форме и принимаете ли вы в безопасном количестве.

Чрезмерное потребление определенных витаминов, таких как витамины A, D, E и K может быть вредным, поскольку они могут накапливаться в организме. Поэтому желательно выбирать пищевую добавку на основе индивидуальных потребностей, желательно по совету медицинского работника, если необходимо.

Почему так быстро распространяются ложные представления о здоровье?

Сегодня почти каждый может поделиться советами по здоровью в Интернете, поэтому особенно важно критически относиться к такому контенту. Достоверная информация обычно поступает от врачей, диетологов, медицинских учреждений или научных организаций и базируется на исследованиях. Следует с подозрением относиться к публикации, которая обещает быстрое выздоровление или резкую потерю веса с помощью одного чудодейственного средства или простого трюка, особенно если она пытается убедить читателя купить продукт. Редко бывают быстрые решения для сохранения здоровья: большинство профессиональных рекомендаций отмечают долгосрочные, устойчивые изменения образа жизни.

Мифы о здоровье распространяются столь быстро, поскольку они предлагают простые ответы на сложные вопросы. Намного более привлекательно верить, что один напиток, витамин или специальная диета решат ваши проблемы, чем признавать, что здоровье является результатом сочетания факторов. Алгоритмы социальных сетей также играют в этом определенную роль: если вы видите одно и то же утверждение снова и снова, вы можете легко почувствовать, что оно должно быть правдой. Это еще больше подкрепляется личными историями успеха и рекомендациями инфлюэнсеров, которые могут показаться убедительными, даже если за ними нет научных доказательств. Вот почему всегда хорошей идеей является проверять утверждение о пользе для здоровья из нескольких достоверных источников.

На что следует обратить внимание, ища советы по здоровью в интернете?

Прежде чем попробовать новую диету или добавку, следует задать себе несколько вопросов:

Существуют ли подлинные научные исследования, подтверждающие это утверждение?

Это рекомендовано медицинским работником или просто рекламируется инфлюэнсером?

Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой?

Обещает ли оно одно удивительное решение для каждой проблемы?

В основном основой остаются хорошо известные принципы поддержки здоровья: разнообразное питание, регулярные физические упражнения, достаточный сон, снижение стресса и отказ от курения. Хотя они менее заметны, чем тенденции в социальных сетях, у них гораздо больше доказательств, подтверждающих их эффективность в долгосрочной перспективе.

Напомним, ранее онкологи назвали пять простых правил, которые помогают снизить риск рака.

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