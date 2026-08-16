Чудодійні добавки та дієти з TikTok: як не стати жертвою псевдонаукових трендів

Корисний сніданок

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Щодня в інтернеті з’являються нові поради щодо здоров’я. Одного дня чудодійні ліки обіцяють швидке схуднення, наступного дня напій обіцяє очищення організму, а вітаміни нібито є рішенням усіх проблем. Не дивно, що багато людей не можуть вирішити, чому ж можна вірити.

Опитування, проведене у Великій Британії, показало, що 60% дорослих відчувають себе приголомшеними кількістю порад щодо здоров’я, які вони отримують. Більше половини респондентів спробували поради, які вони побачили в Інтернеті, і майже кожна друга людина придбала оздоровчий продукт, рекламований у соцмережах. Однак половина опитаних відчула себе введеною в оману після цього, пише угорський медично-просвітницький портал Egeszsegkalauz.hu.

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На думку дієтологів, саме тому варто бути обережним з порадами, які обіцяють вражаючі результати від одного інгредієнта чи простого правила. Здоров’я рідко залежить від одного продукту чи харчової добавки.

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1. Чи справді сніданок є найважливішим прийомом їжі за день?

Багатьом людям з дитинства кажуть, що ніколи не можна пропускати сніданок. Хоча для багатьох це може бути справді корисною звичкою, згідно з сучасною наукою, не існує правила, яке б застосовувалося однаково до всіх.

Деякі люди почуваються добре та ефективно працюють без сніданку, тоді як інші вважають важливим почати свій день. Головне — отримувати достатню кількість поживних речовин, білка, клітковини та вітамінів із вашого раціону в цілому.

Якщо ви голодні вранці, гарною ідеєю буде обрати поживний сніданок, але сам лише пропуск сніданку не робить ваш раціон автоматично нездоровим.

2. Чи правда, що коричневий цукор корисніший, ніж білий?

Коричневий цукор має репутацію більш натурального, менш обробленого продукту, тому багато людей вважають його здоровішою альтернативою. Однак різниця набагато менша, ніж здається на перший погляд. Колір і характерний смак коричневого цукру надаються патокою, яку він містить, і тому він справді може містити трохи більше мінералів, таких як калій, кальцій або залізо. Однак їх кількість настільки мала, що у звичайних дозах це не має значного харчового значення.

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За енергетичною цінністю та вмістом цукру коричневий та білий цукор дуже схожі. Організм також не сприймає коричневий цукор як зовсім іншу, «здорову» їжу. Тому, якщо хтось хоче зменшити кількість доданого цукру, то просто перейшовши з білого на коричневий цукор, він мало що отримає. Рекомендація Всесвітньої організації охорони здоров’я також зосереджена насамперед на обмеженні загальної кількості вільного цукру, а не на тому, чи походять він з білого чи коричневого цукру.

3. Чи варто уникати яєць, оскільки вони підвищують рівень холестерину?

Яйця мали погану репутацію протягом десятиліть, головним чином через відносно високий вміст холестерину в їхніх жовтках. Однак зараз ми бачимо набагато більш тонкий зв’язок між рівнем холестерину в їжі та рівнем холестерину в крові. Для більшості людей рівень холестерину ЛПНЩ у крові визначається не лише кількістю холестерину, який вони споживають. Важливу роль також відіграє склад їхнього загального раціону, особливо споживання насичених і трансжирів.

Яйця також містять цінні поживні речовини: вони містять високоякісний білок, вітамін B12 та холін, серед іншого. Експерти не рекомендують здоровим людям взагалі виключати яйця зі свого раціону, а радше враховувати дієту в цілому та серцево-судинний ризик. Це не означає, що холестерин не важливий для всіх: у випадку високого рівня холестерину ЛПНЩ, певних порушень ліпідного обміну або підвищеного серцево-судинного ризику варто обговорити дієту індивідуально, з лікарем або дієтологом. Однак для більшості здорових людей немає наукової основи для загального правила, що яєць слід повністю уникати через вміст у них холестерину.

4. Чи потрібно проводити детоксикацію після ситного бенкету?

Багато людей відчувають, що їм потрібна детоксикація, сокове голодування або спеціальні напої після святкової вечері або кількох днів переїдання.

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Насправді, здоровий організм постійно «очищається». Печінка, нирки, кишечник і легені відіграють у цьому певну роль. Ці органи природним чином переробляють і виводять речовини, які більше не потрібні організму.

Після рясного прийому їжі зазвичай набагато корисніше повернутися до звичного, збалансованого харчування, пити достатньо рідини та відпочивати, ніж витрачати гроші на дорогі детокс-препарати.

5. Чи справді яблучний оцет спалює жир?

Яблучний оцет роками був одним із найпопулярніших чудодійних засобів для схуднення в інтернеті. Багато людей вживають його щодня в надії швидше схуднути.

Однак дослідження не підтверджують, що яблучний оцет сам по собі має якийсь значний вплив на спалювання жиру. Деякі невеликі дослідження показують, що він може мати помірний вплив на відчуття ситості або рівень цукру в крові після їжі, але це не робить його ліками.

Його можна використовувати як заправку для салатів або для ароматизації страв, але не варто очікувати від нього вражаючого схуднення.

6. Чи кожному потрібні електроліти?

Електролітні порошки та напої останнім часом стають дедалі популярнішими. У рекламі часто стверджується, що вони потрібні всім, навіть якщо вони не займаються спортом.

Фактично, поповнення електролітів головним чином необхідне, якщо людина інтенсивно тренується протягом тривалого часу, сильно пітніє, має діарею або блювоту, або зазнала значної втрати рідини.

Для більшості здорових людей збалансоване харчування та достатнє споживання рідини забезпечують достатню кількість натрію, калію та інших мінералів. Регулярне вживання надмірної кількості електролітних напоїв також може призвести до надмірного споживання цукру або натрію.

7. Чим вища доза вітамінів, тим краще?

Багато людей вважають, що найвища доза вітаміну або добавки автоматично є найефективнішим вибором.

Однак, експерти кажуть, що дозування не є найважливішим фактором. Набагато важливіше, чи дійсно вам потрібна дана поживна речовина, чи містить препарат її в правильній формі та чи ви приймаєте її в безпечній кількості.

Надмірне споживання певних вітамінів, таких як вітаміни A, D, E та K, може бути шкідливим, оскільки вони можуть накопичуватися в організмі. Тому бажано вибирати харчову добавку на основі індивідуальних потреб, бажано за порадою медичного працівника, якщо необхідно.

Чому так швидко поширюються хибні уявлення про здоров’я?

Сьогодні майже кожен може поділитися порадами щодо здоров’я в Інтернеті, тому особливо важливо критично ставитися до такого контенту. Достовірна інформація зазвичай надходить від лікарів, дієтологів, медичних установ або наукових організацій і базується на дослідженнях. Варто з підозрою ставитися до публікації, яка обіцяє швидке одужання або різку втрату ваги за допомогою одного чудодійного засобу чи простого трюку, особливо якщо вона зрештою намагається переконати читача купити продукт. Рідко бувають швидкі рішення для збереження здоров’я: більшість професійних рекомендацій наголошують на довгострокових, сталих змінах способу життя.

Міфи про здоров’я поширюються так швидко, оскільки вони пропонують прості відповіді на складні питання. Набагато привабливіше вірити, що один напій, вітамін чи спеціальна дієта вирішать ваші проблеми, ніж визнавати, що здоров’я є результатом поєднання факторів. Алгоритми соціальних мереж також відіграють у цьому певну роль: якщо ви бачите одне й те саме твердження знову і знову, ви можете легко відчути, що воно має бути правдою. Це ще більше підкріплюється особистими історіями успіху та рекомендаціями інфлюенсерів, які можуть здаватися переконливими, навіть якщо за ними немає наукових доказів. Ось чому завжди гарною ідеєю є перевіряти твердження про користь для здоров’я з кількох достовірних джерел.

На що слід звернути увагу, шукаючи поради щодо здоров’я в інтернеті?

Перш ніж спробувати нову дієту чи добавку, варто поставити собі кілька запитань:

Чи існують справжні наукові дослідження, що підтверджують це твердження?

Це рекомендовано медичним працівником чи просто рекламується інфлюенсером?

Звучить надто добре, щоб бути правдою?

Чи обіцяє воно одне дивовижне рішення для кожної проблеми?

Здебільшого, основою залишаються добре відомі принципи підтримки здоров’я: різноманітне харчування, регулярні фізичні вправи, достатній сон, зниження стресу та відмова від куріння. Хоча вони менш помітні, ніж тенденції в соціальних мережах, вони мають набагато більше доказів, що підтверджують їхню ефективність у довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, раніше онкологи назвали п’ять простих правил, які допомагають знизити ризик раку.

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