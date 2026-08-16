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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У Росії горить найбільший логістичний комплекс Wildberries: з'явилися нові кадри

Росіянам було дуже «тривожно» вночі 16 серпня.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Стовп диму

Стовп диму

У російському Подільську Московської області спалахнула пожежа на території найбільшого логістичного комплексу Wildberries. У Мережі з'явилися нові кадри з місця займання.

Кадри публікують росЗМІ.

На відео очевидців видно масштабний пожежу та густий дим над територією складського комплексу.

Раніше OSINT-аналітик ASTRA, проаналізувавши кадри очевидців, встановив, що у Подільську горить великий логістичний комплекс Wildberries.

На нових відео очевидці емоційно коментують ситуацію, не сховуючи шоку від масштабів пожежі.

Причини займання та інформація про можливі наслідки наразі уточнюються.

Нагадаємо, у ніч проти 16 серпня дрони атакували складські комплекси в Московській області РФ. Після ударів спалахнули масштабні пожежі; у Мережі поширили відео наслідків. Зокрема, повідомляється про займання складу Wildberries у Коледіно та логістичного комплексу «Північне Домодєдово».

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