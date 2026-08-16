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У Росії горить найбільший логістичний комплекс Wildberries: з'явилися нові кадри
Росіянам було дуже «тривожно» вночі 16 серпня.
У російському Подільську Московської області спалахнула пожежа на території найбільшого логістичного комплексу Wildberries. У Мережі з'явилися нові кадри з місця займання.
Кадри публікують росЗМІ.
На відео очевидців видно масштабний пожежу та густий дим над територією складського комплексу.
Раніше OSINT-аналітик ASTRA, проаналізувавши кадри очевидців, встановив, що у Подільську горить великий логістичний комплекс Wildberries.
На нових відео очевидці емоційно коментують ситуацію, не сховуючи шоку від масштабів пожежі.
Причини займання та інформація про можливі наслідки наразі уточнюються.
Нагадаємо, у ніч проти 16 серпня дрони атакували складські комплекси в Московській області РФ. Після ударів спалахнули масштабні пожежі; у Мережі поширили відео наслідків. Зокрема, повідомляється про займання складу Wildberries у Коледіно та логістичного комплексу «Північне Домодєдово».