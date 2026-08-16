Вночі дрони атакували склади під Москвою: у мережі показали масштабні пожежі (відео)

Пожежі на складах Wildberries / © Exilenova+

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У Московській області в ніч проти 16 серпня дрони атакували складські приміщення, після чого там почалися масштабні пожежі.

Про це інформують телеграм-канали з посиланням на місцевих жителів.

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У мережі зʼявляються чисельні відео, на яких видно удари дронами по складах та масштабні пожежі.

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Повідомляється, що горять склад Wildberries у Коледіно та мультимодальний логістичний комплекс «Північне Домодєдово».

Раніше повідомлялося, що найбільшому російському маркетплейсу Wildberries може знадобитися 1,3 трлн рублів після українських ударів, які знищили щонайменше вісім логістичних хабів компанії.

Ми раніше інформували, що Росія не зможе перемогти в економічному протистоянні із Заходом, доки Україну продовжують підтримувати західні країни.

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