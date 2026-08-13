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"Добрі" дрони зрання атакують Башкортостан і вгатили по одному з найбільших нафтопереробних комплексів РФ – перші деталі
Над підприємством здійнялися стовпи чорного диму, повідомляють про кілька осередків займання.
У російському Салаваті Республіки Башкортостан повідомляють про атаку безпілотників на нафтопереробний завод.
Про це пишуть Телеграм-канали.
За попередніми даними, йдеться про підприємство «Газпром нафтохім Салават», яке розташоване у промисловій зоні міста. Повідомлення про атаку наразі не містять детальної інформації щодо характеру пошкоджень чи можливих наслідків.
«Сили оборони уразили „Газпром нєфтєхім Салават“ у Башкортостані.
Це один із найбільших нафтопереробних комплексів РФ із потужністю 10 млн тонн сировини на рік. Він поєднує нафтопереробне, хімічне та газохімічне виробництва», — зазначив своєю чергою Сергій Стерненко.
Нагадаємо, що українські удари вже спричинили серйозні перебої в роботі російської нафтопереробної галузі. Зокрема, наприкінці липня Тюменський НПЗ повністю зупинив роботу після атаки безпілотників. Підприємство розташоване більш ніж за 2000 км від українського кордону, а збої на ньому могли посилити дефіцит пального на внутрішньому ринку РФ.