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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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"Добрі" дрони зрання атакують Башкортостан і вгатили по одному з найбільших нафтопереробних комплексів РФ – перші деталі

Над підприємством здійнялися стовпи чорного диму, повідомляють про кілька осередків займання.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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У Салаваті в Башкортостані атакували нафтопереробний завод

У Салаваті в Башкортостані атакували нафтопереробний завод / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

У російському Салаваті Республіки Башкортостан повідомляють про атаку безпілотників на нафтопереробний завод.

Про це пишуть Телеграм-канали.

За попередніми даними, йдеться про підприємство «Газпром нафтохім Салават», яке розташоване у промисловій зоні міста. Повідомлення про атаку наразі не містять детальної інформації щодо характеру пошкоджень чи можливих наслідків.

У місті Салават в російському Башкортостані є влучання в нафтопереробний завод

У місті Салават в російському Башкортостані є влучання в нафтопереробний завод

«Сили оборони уразили „Газпром нєфтєхім Салават“ у Башкортостані.
Це один із найбільших нафтопереробних комплексів РФ із потужністю 10 млн тонн сировини на рік. Він поєднує нафтопереробне, хімічне та газохімічне виробництва», — зазначив своєю чергою Сергій Стерненко.

Нагадаємо, що українські удари вже спричинили серйозні перебої в роботі російської нафтопереробної галузі. Зокрема, наприкінці липня Тюменський НПЗ повністю зупинив роботу після атаки безпілотників. Підприємство розташоване більш ніж за 2000 км від українського кордону, а збої на ньому могли посилити дефіцит пального на внутрішньому ринку РФ.

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