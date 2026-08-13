У Салаваті в Башкортостані атакували нафтопереробний завод / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

У російському Салаваті Республіки Башкортостан повідомляють про атаку безпілотників на нафтопереробний завод.

Про це пишуть Телеграм-канали.

Реклама

За попередніми даними, йдеться про підприємство «Газпром нафтохім Салават», яке розташоване у промисловій зоні міста. Повідомлення про атаку наразі не містять детальної інформації щодо характеру пошкоджень чи можливих наслідків.

Реклама

У місті Салават в російському Башкортостані є влучання в нафтопереробний завод

«Сили оборони уразили „Газпром нєфтєхім Салават“ у Башкортостані.

Це один із найбільших нафтопереробних комплексів РФ із потужністю 10 млн тонн сировини на рік. Він поєднує нафтопереробне, хімічне та газохімічне виробництва», — зазначив своєю чергою Сергій Стерненко.

Нагадаємо, що українські удари вже спричинили серйозні перебої в роботі російської нафтопереробної галузі. Зокрема, наприкінці липня Тюменський НПЗ повністю зупинив роботу після атаки безпілотників. Підприємство розташоване більш ніж за 2000 км від українського кордону, а збої на ньому могли посилити дефіцит пального на внутрішньому ринку РФ.

Новини партнерів