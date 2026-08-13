Російські удари знову накрили Херсонщину: троє загиблих багато постраждалих

Херсон / © Getty Images

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Російські війська протягом доби обстрілювали населені пункти Херсонської області, застосовуючи авіацію, артилерію та безпілотники. Унаслідок атак загинули троє людей, ще 19 жителів регіону були поранені.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

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Під російськими ударами опинилися десятки населених пунктів області.

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Які населені пункти Херсонщини атакувала РФ

Берислав, Урожайне, Станіслав, Олександрівка, Костирка та Дар’ївка

Високе, Нововоскресенське, Степанівка, Чорнобаївка, Червоне та Новорайськ

Золота Балка, Софіївка, Кізомис, Широка Балка, Антонівка та Велетенське

Садове, Микільське, Милове, Михайлівка, Ольгівка та Осокорівка

Томина Балка, Тягинка, Чарівне та Херсон

Через обстріли пошкоджень зазнали шість багатоповерхових будинків і 40 приватних осель. Також руйнувань зазнали адміністративна будівля, газопровід, господарські споруди та приватні автомобілі.

Нагадаємо, Херсон залишився без електроенергії через пошкодження об’єкта критичної інфраструктури після нічної російської атаки. Після удару по критичній інфраструктурі Пункти незламності перевели у посилений режим роботи.Також відомо, що у Херсоні через знеструмлення виникли перебої з водопостачанням.

Нині Херсон щодня зазнає атак російських дронів та артилерії, гинуть люди. Росіяни обстрілюють місто з РСЗВ, націлюючись на цивільні об’єкти.

Окупанти також використовують дрони та артилерію, атакуючи критичну інфраструктуру і полюючи за людьми та машинами в місті.

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