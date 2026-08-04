"У мене ззаду все розірвано": Юрій, якого у Херсоні вполював російський FPV-дрон, розповів про пережите

Постраждалий херсонець Юрій / © скриншот з відео

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У Херсоні російські окупанти влаштували чергове полювання на мирного мешканця за допомогою FPV-дрона. Постраждалий чоловік на ім’я Юрій, який дивом вижив після атаки, розповів про перші хвилини після скиду боєприпасу.

Історію потерпілого та відео його розповіді опублікував начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

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Зранку пан Юрій разом із дружиною приїхав до Херсона, аби продавати власну городину. У той момент, коли подружжя розкладало товар, просто над ними завис російський FPV-дрон.

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Дружина Юрія встигла відбігти у безпечне місце, однак за самим чоловіком оператор БпЛА влаштував справжнє полювання. Близько хвилини ворожий дрон переслідував беззбройного цивільного, після чого окупант свідомо скинув на нього вибуховий пристрій.

«У мене ззаду все розірвано, спина, голова… Все в крові. Вони просто тренуються на нас, цивільних», — поділився постраждалий херсонець.

Стан потерпілого

Попри важкі поранення, чоловік вижив. Лікарі діагностували у нього контузію, вибухову травму та множинні уламкові поранення голови й тулуба. Наразі медики надають Юрію всю необхідну допомогу, загрози його життю немає.

Місцева влада наголошує: подібні атаки є свідомою тактикою загарбників. Російське командування використовує цивільне населення Херсонщини як «живі мішені», відпрацьовуючи на них навички новоприбулих операторів безпілотників.

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Нагадаємо, російські окупанти 3 серпня атакували житловий будинок у Херсоні: вони скинули на багатоповерхівку дві керовані авіабомби.

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