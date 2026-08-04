"У меня сзади все разорвано": Юрий, которого в Херсоне подстрелил российский FPV-дрон, рассказал о пережитом

Пострадавший херсонец Юрий / © скриншот с видео

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В Херсоне российские оккупанты устроили очередную охоту на мирного жителя с помощью FPV-дрона. Пострадавший мужчина по имени Юрий, чудом выживший после атаки, рассказал о первых минутах после сброса боеприпаса.

Историю потерпевшего и видео его рассказа опубликовал начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.

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Утром Юрий вместе с женой приехал в Херсон, чтобы продавать собственные овощи. В тот момент, когда супруги раскладывали товар, прямо над ними завис российский FPV-дрон.

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Жена Юрия успела отбежать в безопасное место, однако за самим мужем оператор БпЛА устроил настоящую охоту. Около минуты вражеский дрон преследовал безоружного гражданского, после чего оккупант сознательно сбросил на него взрывное устройство.

«У меня сзади все разорвано, спина, голова… Все в крови. Они просто тренируются на нас, гражданских», — поделился пострадавший херсонец.

Состояние потерпевшего

Несмотря на тяжелые ранения, мужчина выжил. Врачи диагностировали у него контузию, взрывную травму и множественные осколочные ранения головы и туловища. Медики оказывают Юрию всю необходимую помощь, угрозы его жизни нет.

Местные власти подчеркивают: подобные атаки являются сознательной тактикой захватчиков. Российское командование использует гражданское население Херсона как «живые мишени», отрабатывая на них навыки вновь прибывших операторов беспилотников.

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Напомним, российские кафиры 3 августа атаковали жилой дом в Херсоне: они сбросили на многоэтажку две управляемые авиабомбы.

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