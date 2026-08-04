Как часто нужно чистить стиралку, чтобы она работала десятилетиями: эксперты раскрыли секрет

Уход за стиральной машиной / © unsplash.com

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Стиральная машина принадлежит к бытовым приборам, которые работают почти каждый день. Многие уверены, что она очищается сама во время стирки, ведь внутри постоянно есть вода и моющие средства. На самом деле, это одна из самых распространенных ошибок. Специалисты по ремонту бытовой техники объясняют: внутри машины постепенно скапливаются остатки порошка, кондиционера, ворсинки ткани, жир, минеральные отложения и даже плесень. Если регулярно не очищать основные узлы, это может привести к неприятному запаху, ухудшению качества стирки и преждевременному износу деталей. Именно регулярный уход зачастую становится главной причиной того, что одна стиральная машина работает до 10 лет, а другая без серьезных поломок служит 20-30 лет.

Как часто нужно проводить полную очистку

Мастера рекомендуют выполнять полную очистку стиральной машины примерно раз в месяц, если вы пользуетесь ею несколько раз в неделю. Если же стирка происходит почти каждый день или в семье много людей, профилактическую очистку желательно проводить каждые две-три недели.

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Особенно это актуально для регионов с жесткой водой, где на нагревательном элементе образуется известковый налет.

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Барабан также нуждается в уходе

Даже если барабан выглядит чистым, на его поверхности постепенно скапливается тонкий слой остатков моющих средств и грязи.

Для профилактической очистки можно раз в месяц запускать пустой цикл стирки при температуре 60–90 °C с использованием специального средства для очистки стиральных машин.

Такие средства помогают удалить жировые отложения, мыльный налет и часть известковых наслоений.

Не забывайте о резиновой манжете

Резиновый уплотнитель вокруг люка является одним из самых грязных мест. Именно здесь чаще всего скапливаются:

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ворс;

волосы;

мелкий мусор;

остатки воды;

плесень.

После завершения стирки желательно протереть манжету сухой мягкой тканью, а раз в неделю внимательно осматривать уплотнительные складки и очищать их от загрязнений.

Лоток для порошка нужно мыть регулярно

В отсеке для порошка и кондиционера часто появляется густой налет. Поэтому моющие средства начинают плохо вымываться, а внутри могут активно размножаться бактерии и грибок.

Специалисты советуют вынимать лоток и промывать его теплой водой примерно раз в две недели. Если сильный налет, его можно аккуратно удалить мягкой щеткой.

Фильтр насоса — одна из важнейших деталей

Многие владельцы стиральных машин годами даже не открывают сливной фильтр. Между тем именно там скапливаются:

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пуговицы;

монеты;

нити;

шерсть животных;

мелкие предметы из карманов.

Мастера рекомендуют очищать фильтр примерно раз в два-три месяца. Это поможет избежать засорения насоса и проблем со сливом воды.

Перед открытием фильтра следует подготовить небольшую емкость или полотенце, поскольку внутри может оставаться вода.

Почему нужно оставлять дверцу открытой

После завершения стирки не следует сразу плотно закрывать люк. Влага, остающаяся внутри, создает идеальные условия для развития грибка и появления неприятного запаха.

Лучше оставить дверцу и лоток для порошка немного приоткрытой хотя бы на несколько часов, чтобы внутренние поверхности полностью высохли.

Признаки, что стиралку уже нужно чистить

О необходимости очищения могут свидетельствовать следующие признаки:

появился неприятный запах;

белье после стирки пахнет затхлостью;

порошок полностью не вымывается из лотка;

на резиновой манжете видны темные пятна;

вода стала медленнее сливаться;

после стирки остаются следы грязи или мыльного налета.

В таком случае не стоит откладывать очищение, ведь проблема может постепенно усугубляться.

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