Как спасти томаты от сорокаградусной жары: правила полива и ухода

Как спасти помидоры в жару 29 / 255

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Длительный зной и температура воздуха, достигающая сорока градусов, становятся серьезным испытанием для урожая помидоров. В августе, во время массового созревания плодов как в открытом грунте, так и в теплицах, растения нуждаются в особом внимании, ведь правильный и своевременный уход помогает защитить кусты от перегрева, ожогов и опасных грибковых болезней. Как это лучше делать, поделились эксперты.

Как защитить томаты от солнца: создание тени

Под действием прямых солнечных лучей помидоры могут прижиться, потерять вкусовые качества и получить характерные ожоговые пятна. Чтобы предотвратить это, растениям необходимо обеспечить надежную тень.

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Для открытых участков и теплиц используют специальные затеняющие сетки плотностью не менее 45 граммов на квадратный метр. Дополнительно поверх теплиц можно натянуть агроволокно, а на огороде — обычный старый тюль. Такое покрытие эффективно предохраняет кусты от палящего солнца, сохраняя их здоровыми.

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Нужно ли в жару поливать помидоры каждый день

Главная ошибка многих огородников — ежедневный полив из-за опасений жары. Слишком частое увлажнение вредит растениям, ведь почва должна успевать просыхать между поливами.

Избыток влаги после засушливого периода заставляет помидоры интенсивно впитывать воду, из-за чего кожура не успевает адаптироваться и плоды растрескиваются. Кроме того, переувлажнение в сочетании с высокой температурой создает идеальные условия для развития фитофтороза и других грибковых инфекций.

Основные правила полива в жаркие дни:

В открытом грунте при температуре до 40 градусов полив проводят раз в два дня, а в теплицах — раз в три дня, поскольку там влага испаряется медленнее.

Ориентироваться следует на состояние почвы, если на глубине два с половиной сантиметра земля сухая, под каждый куст выливают от 2 до 3 литров воды, увеличивая объем высокорослых сортов.

В теплицах поливают ранним утром, чтобы избежать лишнего испарения и развития болезней. В открытом грунте полив производят вечером, когда вода не испаряется мгновенно от жары.

Вода для полива ни в коем случае не должна быть холодной, ведь это может привести к опаданию цветов и завязи. Ее температура должна быть всего на несколько градусов ниже температуры воздуха.

Полив производят исключительно под корень, полностью избегая метода дождевания.

Дополнительно следует удалить все нижние листья, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию воздуха и предотвратить застой влаги.

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Как защитить помидоры от жары: антистрессовые препараты и подкормки

В сильную жару традиционные подкормки обычными удобрениями не приносят желаемого результата, поскольку корни растений временно прекращают полноценно работать. В такой период огородникам советуют опрыскивать томаты специальными антистрессовыми препаратами для поддержания жизненных сил.

Среди них выделяется Мегафол, содержащий готовые аминокислоты, которые помогают мгновенно восстановить рост и защищают цвет от осыпания. Также эффективно биологическое удобрение Изобион, способное обеспечить кусты энергией во время экстремальных температур. Доступным природным стимулятором является янтарная кислота, раствор которой из расчета 2 г на 10 литров воды помогает легче перенести температурный стресс.

Любые такие опрыскивания проводят исключительно поздним вечером, чтобы жидкость как можно дольше задержалась на листьях и не вызывала солнечных ожогов. Одновременно в жаркие дни следует контролировать наличие кальция и бора в уходе, чтобы предотвратить появление вершинной гнили, а вот использовать йод вместе с сывороткой для опрыскивания категорически запрещено, поскольку он способен сильно пожечь листья.

Профилактика болезней

В жаркие дни профилактика заболеваний становится еще важнее, поскольку экстремальные погодные условия и влага создают риски для распространения инфекций, поэтому для надежной защиты от опасных грибковых и бактериальных поражений применяют современные биофунгициды.

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В частности, фитоспорин используют для опрыскивания по листу, во время которого полезная сена палочка активно размножается и выделяет природные антибиотики, надежно защищая растения. Тем временем триходермин вносят непосредственно под корень, где почвенный гриб триходерма заселяет прикорневую зону и уничтожает споры фитофторы, фузариоза и корневых гнили, причем этот эффект значительно усиливается, если замульчировать прикорневую зону соломой. Еще одним мощным современным средством является Фитохелп, содержащий комплекс полезных бактерий и грибов и помогающий уверенно бороться с альтернариозом.

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