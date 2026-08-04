Як врятувати томати від сорокаградусної спеки: правила поливання та догляду

Як врятувати помідори у спеку 29 / 255

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Тривала спека та температура повітря, що досягає сорока градусів, стають серйозним випробуванням для врожаю помідорів. У серпні, під час масового достигання плодів як у відкритому ґрунті, так і в теплицях, рослини потребують особливої уваги, адже правильний та своєчасний догляд допомагає захистити кущі від перегрівання, опіків та небезпечних грибкових хвороб. Як це краще робити, поділилися експерти.

Як захистити томати від сонця: створення затінку

Під дією прямих сонячних променів помідори можуть припектися, втратити смакові якості та отримати характерні опікові плями. Щоб запобігти цьому, рослинам необхідно забезпечити надійний затінок.

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Для відкритих ділянок та теплиць використовують спеціальні затіняючі сітки щільністю не менше 45 грамів на метр квадратний. Додатково поверх теплиць можна натягнути агроволокно, а на городі — звичайну стару тюль. Таке накриття ефективно оберігає кущі від палючого сонця, зберігаючи їх здоровими.

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Чи потрібно у спеку поливати помідори щодня

Головна помилка багатьох городників — щоденне поливання через побоювання спеки. Занадто часте зволоження шкодить рослинам, адже ґрунт повинен встигати просихати між поливаннями.

Надлишок вологи після посушливого періоду змушує помідори інтенсивно вбирати воду, через що шкірка не встигає адаптуватися і плоди розтріскуються. Крім того, перезволоження у поєднанні з високою температурою створює ідеальні умови для розвитку фітофторозу та інших грибкових інфекцій.

Основні правила поливу у спекотні дні:

У відкритому ґрунті за температури до 40 градусів полив проводять раз на два дні, а в теплицях — раз на три дні, оскільки там волога випаровується повільніше.

Орієнтуватися слід на стан ґрунту, якщо на глибині два з половиною сантиметри земля суха, під кожен кущ виливають від 2 до 3 літрів води, збільшуючи об’єм для високорослих сортів.

У теплицях поливають рано-вранці, щоб уникнути зайвого випаровування та розвитку хвороб. У відкритому ґрунті полив проводять увечері, коли вода не випаровується миттєво від спеки.

Вода для поливу ні в якому разі не повинна бути холодною, адже це може спричинити опадання квітів і зав’язі. Її температура має бути лише на кілька градусів нижчою за температуру повітря.

Полив здійснюють виключно під корінь, повністю уникаючи методу дощування.

Додатково слід видалити все нижнє листя, щоб забезпечити хорошу вентиляцію повітря та запобігти застою вологи.

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Як захистити помідори від спеки: антистресові препарати та підживлення

У сильну спеку традиційні підживлення звичайними добривами не приносять бажаного результату, оскільки коріння рослин тимчасово припиняє повноцінно працювати. У такий період городникам радять обприскувати томати спеціальними антистресовими препаратами для підтримки життєвих сил.

Серед них виділяється Мегафол, який містить готові амінокислоти, що допомагають миттєво відновити ріст та захищають цвіт від осипання. Також ефективним є біологічне добриво Ізобіон, здатне забезпечити кущі енергією під час екстремальних температур. Доступним природним стимулятором є бурштинова кислота, розчин якої з розрахунку 2 грами на 10 літрів води допомагає легше перенести температурний стрес.

Будь-які такі обприскування проводять виключно пізно ввечері, щоб рідина якомога довше затрималася на листі й не викликала сонячних опіків. Одночасно протягом спекотних днів слід контролювати наявність кальцію та бору в догляді, щоб запобігти появі вершинної гнилі, а от використовувати йод разом із сироваткою для обприскування категорично заборонено, оскільки він здатний сильно попалити листя.

Профілактика хвороб

У спекотні дні профілактика хвороб стає ще важливішою, оскільки екстремальні погодні умови та волога створюють ризики для поширення інфекцій, тому для надійного захисту від небезпечних грибкових і бактеріальних уражень застосовують сучасні біофунгіциди.

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Зокрема, Фітоспорин використовують для обприскування по листу, під час якого корисна сіна паличка активно розмножується та виділяє природні антибіотики, надійно захищаючи рослини. Тим часом Триходермін вносять безпосередньо під корінь, де ґрунтовий гриб триходерма заселяє прикореневу зону і знищує спори фітофтори, фузаріозу та кореневих гнилей, причому цей ефект значно посилюється, якщо замульчувати прикореневу зону соломою. Ще одним потужним сучасним засобом є Фитохелп, який містить комплекс корисних бактерій та грибів і допомагає впевнено боротися з альтернаріозом.

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