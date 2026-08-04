У Луцьку 19-річний водій на Audi збив підлітка на смерть: що вирішив суд (чутливе відео 18+)

Момент смертельної ДТП у Луцьку / © скриншот з відео

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У Луцьку 19-річний юнак на Audi на смерть збив 14-річного підлітка на пішохідному переході. Водій вилетів на перехрестя на червоне світло. Пішохода підкинуло в повітря на кілька метрів.

Обвинуваченого затримали й обрали запобіжний захід, він буде під вартою наступні 60 діб без права внесення застави, передає VSN.

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Під час судового засідання стало відомо, що посвідчення водія чоловік отримав лише минулого місяця. На запитання суду, чи керував він раніше без посвідчення, відповів, що «проїхав 5 хвилин в магазин».

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Хлопець раніше притягувався до адміністративної відповідальності за керування авто без водійського посвідчення і не належно зареєстрованим автомобілем.

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Страшна ДТП у Луцьку

Зі слів адвоката підозрюваного Андрія Плебановича, на Audi-А7 його підзахисний заробив, коли був на заробітках у Польщі. Посвідчення водія отримав на початку липня 2026 року.

«Абсолютно жодним чином він (водій) не хоче уникнути відповідальності, — сказав адвокат. — Ми визнаємо вину. Каємось у цьому. Єдине, що я можу тут зробити — це максимально примирити потерпілих із підозрюваним».

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«Сьогодні ти міг святкувати свій 15-й день народження»

У понеділок, 3 серпня, футбольний клуб «Любарт» попрощався зі своїм вихованцем Олександром Шокуром.

Про це йдеться у дописі ФК «Любарт» у Facebook.

Загиблий Сашко / Фото: ФК «Любарт»

«Сашко трагічно загинув декілька днів тому. Його на пішохідному збив 19-річний водій, який на шаленій швидкості летів на своїй Audi. Важко підібрати слова, щоб передати біль та смуток, які охопили всю „князівську“ родину. Олександр був вихованою, спокійною та наполегливою дитиною. Він радів життю, тішив батьків та тренерів. Але тепер його не стало. Вічна памʼять тобі, Сашко. Ми завжди будемо памʼятати про тебе», — зазначає ФК.

Нагадаємо, на Київщині п’яний 22-річний водій трактора на смерть збив 6-річну дівчинку.

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