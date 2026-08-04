У Києві “заброньованого” чоловіка суворо покарали за ухилення від мобілізації: яка причина

В Україні засудили чоловіка за ухилення від мобілізації / © ТСН

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У Києві до 5 років позбавлення волі засудили чоловіка, який від січня 2023 року уникав мобілізації.

Про це йдеться у вироку Оболонського районного суду м. Києва.

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Чоловік відмовився від повістки через «психічний розлад»

Згідно з матеріалами судової справи, у січні 2023 року киянин самостійно прибув до Оболонського районного ТЦК та СП для оновлення військово-облікових даних. У період від 18 до 26 січня він пройшов військово-лікарську комісію, за результатами якої був визнаний придатним до військової служби.

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26 січня 2023 року представники ТЦК виписали чоловікові мобілізаційне розпорядження та повістку на відправку до військової частини на 31 січня. Однак киянин у категоричній формі відмовився отримувати документи та заявив, що має «раптовий психічний розлад».

Працівники ТЦК у присутності свідків склали акт про відмову від мобілізації.

Версія обвинуваченого: хвороба родичів, скарги психіатру та нове бронювання

Під час судового засідання обвинувачений свою вину визнав формально, запевнивши, що «щиро кається». Свої дії він пояснював так:

Був не згоден із висновком ВЛК, адже якраз у день відмови від повістки звернувся до психіатра, який встановив йому діагноз «рекурентний депресивний розлад».

Заявив, що з лютого 2023 року стаціонарно лікувався батько його дружини, а сама дружина через стрес також потребувала догляду та перебувала в лікарні.

Згодом, у квітні 2024 року, чоловік влаштувався на приватне підприємство та отримав офіційне бронювання на період мобілізації, перебуваючи на спеціальному обліку.

Захист переконував, що наявність бронювання та сімейні обставини свідчать про зміну поведінки й відсутність суспільної небезпеки особи.

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Позиція суду: бронювання не анулює злочин

Колегія суддів критично оцінила аргументи обвинуваченого та відкинула версію про «щире каяття»:

Під час проходження ВЛК чоловік не висловлював жодних скарг лікарю-психіатру. Звернення до цивільної лікарні саме в день вручення повістки суд розцінив як спробу уникнути мобілізації. Жодних медичних документів про недієздатність чи неможливість усвідомлювати свої дії надано не було. Хвороба тестя чи дружини, згідно з Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», не надавала чоловіку автоматичного права на відстрочку. Суд підкреслив, що відстрочка у зв’язку з бронюванням є тимчасовим адміністративним механізмом забезпечення роботи підприємств. Фактичне отримання бронювання через рік після вчинення злочину не звільняє особу від кримінальної відповідальності за ухилення, вчинене раніше. За понад рік досудового розслідування та судового розгляду киянин жодного разу самостійно не звернувся до ТЦК та не зробив жодної спроби долучитися до лав ЗСУ.

Рішення суду

Оболонський районний суд міста Києва визнав чоловіка винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ст. 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації).

За рішенням суду:

Призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (п’ять) років ;

До набрання вироком законної сили запобіжний захід змінено на тримання під вартою ;

Обвинуваченого взяли під варту просто в залі суду та відправили до Київського слідчого ізолятора.

Строк відбування покарання обчислюється з 31 липня 2026 року.

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Вирок суду за ухилення від мобілізації у Києві / © Єдиний державний реєстр судових рішень

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