Як прибрати запах у шафі: поради для дому / © Фото з відкритих джерел

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Багато господинь використовують сушену м’яту лише для приготування ароматного чаю. Однак ця рослина має чимало інших корисних властивостей, які можуть стати у пригоді в побуті. Один із найцікавіших лайфгаків — змішати сушену м’яту зі звичайною кухонною сіллю. Такий простий засіб допомагає підтримувати свіжість у шафах, коморах і навіть автомобілі без використання дорогих освіжувачів повітря. Саме тому цей спосіб уже багато років використовують досвідчені господині.

Чому саме сіль і м’ята

Обидва компоненти чудово доповнюють один одного. Кухонна сіль має здатність поглинати зайву вологу та сторонні запахи. Саме тому її часто використовують як природний абсорбент у побуті.

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Сушена м’ята містить ефірні олії, які довго зберігають приємний освіжаючий аромат. Крім того, її запах не подобається деяким комахам.

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Разом вони утворюють натуральний ароматизатор, який може працювати кілька місяців.

Як правильно приготувати суміш

Для цього знадобиться:

3–4 столові ложки сушеної м’яти;

приблизно склянка кухонної солі;

невелика скляна банка або тканинний мішечок.

М’яту потрібно трохи подрібнити руками, змішати із сіллю та пересипати в баночку без кришки або невеликий полотняний мішечок. Саме в такому вигляді суміш найкраще віддає аромат.

Де її можна використовувати

Найчастіше таку суміш ставлять у шафи з одягом. Вона допомагає:

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підтримувати свіжий запах;

поглинати зайву вологу;

запобігати появі затхлості;

зменшувати ризик появи неприємного запаху після тривалого зберігання речей.

Особливо корисним цей спосіб буде восени та взимку, коли вологість повітря часто підвищується.

Де ще використовується ароматична суміш

Для комори та кухонних шаф. Якщо у вас є шафа, де зберігаються крупи, борошно чи спеції, мішечок із м’ятою та сіллю також може стати у пригоді. Він допомагає підтримувати сухість усередині меблів і створює легкий природний аромат. Проте суміш не повинна контактувати безпосередньо з продуктами харчування.

У взуттєвій шафі. Ще одне популярне місце для використання — шафа зі взуттям. Сіль добре вбирає зайву вологу, а м’ята освіжає повітря, допомагаючи боротися із затхлими запахами. Якщо запах став дуже сильним, суміш можна періодично змінювати на нову.

У передпокої. Невелика відкрита баночка із сумішшю стане природним освіжувачем повітря. На відміну від багатьох магазинних ароматизаторів, запах м’яти не здається різким або нав’язливим. Особливо приємно він відчувається у невеликих приміщеннях.

Для автомобіля. Багато водіїв також використовують цей спосіб. Невеликий тканинний мішечок можна покласти під сидіння або в кишеню дверцят. М’ята забезпечуватиме легкий свіжий аромат, а сіль допомагатиме поглинати надлишок вологи, особливо восени та взимку.

Чи допомагає засіб від комах

Запах м’яти традиційно вважають природним засобом, який може відлякувати окремих комах, зокрема міль.

Водночас фахівці зазначають, що сильного інсектицидного ефекту така суміш не має. Якщо вдома вже з’явилися шкідники, лише м’яти буде недостатньо — знадобляться спеціальні засоби боротьби.

Однак як профілактичний ароматичний засіб її використовують досить часто.

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Як часто потрібно міняти суміш

Із часом аромат поступово слабшає. Зазвичай господині оновлюють суміш приблизно раз на три-чотири місяці. Якщо приміщення дуже вологе або запах майже зник, зробити це можна й раніше. Стару сіль краще не використовувати повторно в кулінарії.

Найкраще для суміші підійде добре висушена перцева або садова м’ята. Вона повинна:

мати природний зелений відтінок;

приємно пахнути;

не містити ознак цвілі;

бути повністю сухою.

Якщо рослина неправильно висушена, вона може швидко втратити аромат.

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