Чому касир завжди відкриває лоток із яйцями: про ці причини мало хто знає

Чому касир відкриває лоток із яйцями / © Фото з відкритих джерел

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Багато покупців помічали одну й ту саму дію на касі: перед тим як просканувати лоток яєць, касир відкриває його й уважно оглядає вміст. Декому здається, що це зайва формальність або звичка працівників магазину. Насправді така перевірка має цілком практичні причини й допомагає уникнути неприємних ситуацій як для покупця, так і для самого магазину. Фахівці торговельної сфери пояснюють, що яйця належать до найбільш крихких продуктів, тому саме з ними найчастіше виникають претензії після купівлі.

Перевірка на наявність тріщин

Головна причина відкривання упаковки — переконатися, що всі яйця цілі. Навіть якщо коробка зовні неушкоджена, усередині можуть бути яйця з тріщинами чи повністю розбиті. Це трапляється під час транспортування, викладання товару на полиці або через необережність інших покупців.

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Якщо пошкодження виявити ще на касі, проблему можна вирішити одразу: товар замінять або запропонують інше паковання.

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Захист покупця

Працівники магазинів зазначають, що після оплати довести, що яйце було розбитим ще до купівлі, набагато складніше.

Саме тому касири часто демонструють покупцеві відкрите паковання. Таким чином людина сама бачить, що товар перебуває в належному стані. Це допомагає уникнути непорозумінь і суперечок.

Запобігання підміни товару

Іноді коробку відкривають ще з однієї причини. Деякі недобросовісні покупці можуть перекласти яйця дорожчої категорії до дешевшого поковання або навпаки. Бувають випадки, коли всередині коробки взагалі опиняються яйця іншого виробника.

Короткий огляд допомагає виявити такі випадки ще до завершення купівлі.

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Перевірка кількості яєць

Ще одна причина — переконатися, що в лотку саме стільки яєць, скільки зазначено виробником.

Під час необережного поводження покупці іноді випадково дістають одне яйце й кладуть його в іншу коробку або навіть не повертають назад. Через це паковання може виявитися неповним.

Дотримання санітарних вимог

Яйце з тріщиною становить певний ризик. Через пошкоджену шкаралупу всередину можуть потрапити бактерії, а вміст такого яйця здатний забруднити інші продукти в упаковці.

Саме тому пошкоджені яйця не рекомендують продавати покупцям. У теплу пору року навіть невелика тріщина може призвести до швидкого псування продукту.

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За високої температури бактерії розмножуються значно швидше, тому ризик зростає. Саме тому влітку працівники магазинів часто приділяють такій перевірці ще більше уваги.

Чи варто самим відкривати коробку

Експерти радять покупцям також не соромитися перевіряти яйця ще біля полиці. Потрібно переконатися, що:

шкаралупа не має тріщин;

яйця чисті, без слідів витікання білка;

усі яйця лежать гострим кінцем донизу;

коробка суха та не має стороннього запаху.

Така перевірка займає лише кілька секунд, але може вберегти від зіпсованого продукту.

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