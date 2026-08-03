ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
198
Час на прочитання
3 хв

Які кімнатні рослини притягують гроші, удачу та здоров’я: вони обов’язково мають бути у вашому домі

Перелік найпопулярніших рослин та правила їх розміщення в оселі.

Автор публікації
Фото автора: Вікторія Басанець Вікторія Басанець
Коментарі
Які кімнатні квіти для багатства

Які кімнатні квіти для багатства / © pexels.com

Багато людей вирощують кімнатні рослини не лише заради краси чи чистого повітря. Здавна існують повір’я, що окремі квіти можуть позитивно впливати на атмосферу в оселі, сприяти фінансовому благополуччю, покращувати самопочуття мешканців і навіть допомагати у здійсненні бажань. Подібні переконання можна знайти в українських народних традиціях, а також у популярному східному вченні феншуй.

Звичайно, жодна рослина не здатна магічним чином зробити людину багатою чи вилікувати від усіх хвороб. Однак догляд за зеленими улюбленцями створює затишок, покращує мікроклімат у квартирі, а також позитивно впливає на психологічний стан людини. Саме тому багато квітів отримали символічне значення.

Грошове дерево — символ достатку

Однією з найвідоміших рослин, яку пов’язують із фінансовим добробутом, є товстянка, або красула. Через округлі м’ясисті листочки її ще називають грошовим деревом.

За народними прикметами, ця рослина:

  • символізує матеріальний достаток;

  • допомагає накопичувати кошти;

  • приносить стабільність сімейному бюджету.

Вважається, що найкраще грошове дерево росте тоді, коли його виростили самостійно з маленького відростка або отримали в подарунок від людини з добрими намірами.

Заміокулькас — «доларове дерево»

Ще одна дуже популярна рослина — заміокулькас. Його часто називають доларовим деревом через повір’я, що він сприяє фінансовому успіху, кар’єрному зростанню та вигідним можливостям.

Його переваги не лише символічні. Заміокулькас невибагливий, добре переносить сухе повітря квартир і не потребує складного догляду, тому чудово підходить навіть тим, хто не має великого досвіду у вирощуванні кімнатних рослин.

Спатифілум — квітка гармонії та щастя

Спатифілум часто називають «жіночим щастям». За повір’ями, він приносить:

  • сімейний затишок;

  • взаєморозуміння;

  • гармонію між подружжям;

  • душевний спокій.

Його білі квіти символізують чистоту, мир і добрі наміри. Саме тому спатифілум часто дарують на новосілля або молодим сім’ям.

Хлорофітум — природний очищувач повітря

Ця рослина отримала популярність не лише через прикмети, а й завдяки своїм практичним властивостям.

Хлорофітум здатний:

  • очищувати повітря від частини шкідливих домішок;

  • покращувати мікроклімат у кімнаті;

  • підтримувати оптимальну вологість.

У народі його також вважають символом здоров’я, сімейного благополуччя та домашнього затишку.

Лавр — символ успіху й перемоги

Лаврове дерево відоме ще з античних часів. Саме лавровими вінками нагороджували переможців змагань, полководців і поетів.

Сьогодні кімнатний лавр символізує:

  • успішне завершення справ;

  • професійний розвиток;

  • силу характеру;

  • впевненість у собі.

До того ж його ароматні листки можна використовувати як спецію під час приготування їжі.

Алое — рослина здоров’я

Алое вирощують у багатьох українських домівках вже десятки років. Його цінують за:

  • декоративний вигляд;

  • невибагливість;

  • використання в народній медицині.

У народних віруваннях алое символізує довголіття, захист дому та міцне здоров’я всієї родини.

Де краще розміщувати такі рослини в домі

Прихильники феншую радять звертати увагу не лише на саму рослину, а й на місце її розташування. Найчастіше рекомендують:

  • грошове дерево або заміокулькас ставити в південно-східній частині кімнати, яку вважають сектором багатства;

  • спатифілум — у спальні чи вітальні;

  • хлорофітум — на кухні або біля робочого місця;

  • лавр — у домашньому кабінеті;

  • алое — на добре освітленому підвіконні.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
198
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie