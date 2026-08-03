Які кімнатні рослини притягують гроші, удачу та здоров’я: вони обов’язково мають бути у вашому домі

Які кімнатні квіти для багатства / © pexels.com

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Багато людей вирощують кімнатні рослини не лише заради краси чи чистого повітря. Здавна існують повір’я, що окремі квіти можуть позитивно впливати на атмосферу в оселі, сприяти фінансовому благополуччю, покращувати самопочуття мешканців і навіть допомагати у здійсненні бажань. Подібні переконання можна знайти в українських народних традиціях, а також у популярному східному вченні феншуй.

Звичайно, жодна рослина не здатна магічним чином зробити людину багатою чи вилікувати від усіх хвороб. Однак догляд за зеленими улюбленцями створює затишок, покращує мікроклімат у квартирі, а також позитивно впливає на психологічний стан людини. Саме тому багато квітів отримали символічне значення.

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Грошове дерево — символ достатку

Однією з найвідоміших рослин, яку пов’язують із фінансовим добробутом, є товстянка, або красула. Через округлі м’ясисті листочки її ще називають грошовим деревом.

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За народними прикметами, ця рослина:

символізує матеріальний достаток;

допомагає накопичувати кошти;

приносить стабільність сімейному бюджету.

Вважається, що найкраще грошове дерево росте тоді, коли його виростили самостійно з маленького відростка або отримали в подарунок від людини з добрими намірами.

Заміокулькас — «доларове дерево»

Ще одна дуже популярна рослина — заміокулькас. Його часто називають доларовим деревом через повір’я, що він сприяє фінансовому успіху, кар’єрному зростанню та вигідним можливостям.

Його переваги не лише символічні. Заміокулькас невибагливий, добре переносить сухе повітря квартир і не потребує складного догляду, тому чудово підходить навіть тим, хто не має великого досвіду у вирощуванні кімнатних рослин.

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Спатифілум — квітка гармонії та щастя

Спатифілум часто називають «жіночим щастям». За повір’ями, він приносить:

сімейний затишок;

взаєморозуміння;

гармонію між подружжям;

душевний спокій.

Його білі квіти символізують чистоту, мир і добрі наміри. Саме тому спатифілум часто дарують на новосілля або молодим сім’ям.

Хлорофітум — природний очищувач повітря

Ця рослина отримала популярність не лише через прикмети, а й завдяки своїм практичним властивостям.

Хлорофітум здатний:

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очищувати повітря від частини шкідливих домішок;

покращувати мікроклімат у кімнаті;

підтримувати оптимальну вологість.

У народі його також вважають символом здоров’я, сімейного благополуччя та домашнього затишку.

Лавр — символ успіху й перемоги

Лаврове дерево відоме ще з античних часів. Саме лавровими вінками нагороджували переможців змагань, полководців і поетів.

Сьогодні кімнатний лавр символізує:

успішне завершення справ;

професійний розвиток;

силу характеру;

впевненість у собі.

До того ж його ароматні листки можна використовувати як спецію під час приготування їжі.

Алое — рослина здоров’я

Алое вирощують у багатьох українських домівках вже десятки років. Його цінують за:

декоративний вигляд;

невибагливість;

використання в народній медицині.

У народних віруваннях алое символізує довголіття, захист дому та міцне здоров’я всієї родини.

Де краще розміщувати такі рослини в домі

Прихильники феншую радять звертати увагу не лише на саму рослину, а й на місце її розташування. Найчастіше рекомендують:

грошове дерево або заміокулькас ставити в південно-східній частині кімнати, яку вважають сектором багатства;

спатифілум — у спальні чи вітальні;

хлорофітум — на кухні або біля робочого місця;

лавр — у домашньому кабінеті;

алое — на добре освітленому підвіконні.

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