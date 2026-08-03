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Які кімнатні рослини притягують гроші, удачу та здоров’я: вони обов’язково мають бути у вашому домі
Перелік найпопулярніших рослин та правила їх розміщення в оселі.
Багато людей вирощують кімнатні рослини не лише заради краси чи чистого повітря. Здавна існують повір’я, що окремі квіти можуть позитивно впливати на атмосферу в оселі, сприяти фінансовому благополуччю, покращувати самопочуття мешканців і навіть допомагати у здійсненні бажань. Подібні переконання можна знайти в українських народних традиціях, а також у популярному східному вченні феншуй.
Звичайно, жодна рослина не здатна магічним чином зробити людину багатою чи вилікувати від усіх хвороб. Однак догляд за зеленими улюбленцями створює затишок, покращує мікроклімат у квартирі, а також позитивно впливає на психологічний стан людини. Саме тому багато квітів отримали символічне значення.
Грошове дерево — символ достатку
Однією з найвідоміших рослин, яку пов’язують із фінансовим добробутом, є товстянка, або красула. Через округлі м’ясисті листочки її ще називають грошовим деревом.
За народними прикметами, ця рослина:
символізує матеріальний достаток;
допомагає накопичувати кошти;
приносить стабільність сімейному бюджету.
Вважається, що найкраще грошове дерево росте тоді, коли його виростили самостійно з маленького відростка або отримали в подарунок від людини з добрими намірами.
Заміокулькас — «доларове дерево»
Ще одна дуже популярна рослина — заміокулькас. Його часто називають доларовим деревом через повір’я, що він сприяє фінансовому успіху, кар’єрному зростанню та вигідним можливостям.
Його переваги не лише символічні. Заміокулькас невибагливий, добре переносить сухе повітря квартир і не потребує складного догляду, тому чудово підходить навіть тим, хто не має великого досвіду у вирощуванні кімнатних рослин.
Спатифілум — квітка гармонії та щастя
Спатифілум часто називають «жіночим щастям». За повір’ями, він приносить:
сімейний затишок;
взаєморозуміння;
гармонію між подружжям;
душевний спокій.
Його білі квіти символізують чистоту, мир і добрі наміри. Саме тому спатифілум часто дарують на новосілля або молодим сім’ям.
Хлорофітум — природний очищувач повітря
Ця рослина отримала популярність не лише через прикмети, а й завдяки своїм практичним властивостям.
Хлорофітум здатний:
очищувати повітря від частини шкідливих домішок;
покращувати мікроклімат у кімнаті;
підтримувати оптимальну вологість.
У народі його також вважають символом здоров’я, сімейного благополуччя та домашнього затишку.
Лавр — символ успіху й перемоги
Лаврове дерево відоме ще з античних часів. Саме лавровими вінками нагороджували переможців змагань, полководців і поетів.
Сьогодні кімнатний лавр символізує:
успішне завершення справ;
професійний розвиток;
силу характеру;
впевненість у собі.
До того ж його ароматні листки можна використовувати як спецію під час приготування їжі.
Алое — рослина здоров’я
Алое вирощують у багатьох українських домівках вже десятки років. Його цінують за:
декоративний вигляд;
невибагливість;
використання в народній медицині.
У народних віруваннях алое символізує довголіття, захист дому та міцне здоров’я всієї родини.
Де краще розміщувати такі рослини в домі
Прихильники феншую радять звертати увагу не лише на саму рослину, а й на місце її розташування. Найчастіше рекомендують:
грошове дерево або заміокулькас ставити в південно-східній частині кімнати, яку вважають сектором багатства;
спатифілум — у спальні чи вітальні;
хлорофітум — на кухні або біля робочого місця;
лавр — у домашньому кабінеті;
алое — на добре освітленому підвіконні.