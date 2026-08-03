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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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1732
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Кадровий поворот у владі: Зеленський призначив нового секретаря РНБО — хто ним став

На думку Зеленського, колишній міністр внутрішніх справ має «надзвичайний якісний досвід координації безпекового сектору», а також навички у протистоянні з викликами минулої зими.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Ігор Клименко

Ігор Клименко / © МВС

Новим секретарем РНБО стане колишній міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на полях конференції з послами України у понеділок, 3 серпня, передає кореспондент ТСН.

За його словами, цього тижня буде спеціальний формат засідання РНБО для оцінки, чи виконують області план стійкості до зими.

«Будуть відповідати ті, хто не виконує, в плані стійкості для областей, для наших громад. Відповідно, на основі цього аналізу ми дамо завдання на зовнішні відносини нашої держави», — наголосив глава держави.

Також Зеленський оголосив, що новим секретарем РНБО стане Ігор Клименко. На його думку, колишній міністр внутрішніх справ має «надзвичайний якісний досвід координації безпекового сектору», а також навички у протистоянні з викликами минулої зими.

«Нам потрібно посилюватись, тож майданчик РНБО буде більш залученим до роботи з урядом України щодо цього. Зараз Україна вийшла на новий рівень співпраці з кількома партнерами. Саме формати drone deals. Ви прекрасно про це знаєте. Це логічне продовження всіх тих кооперацій та об’єднань досвіду», — зауважив він.

Додамо, що офіційно Клименко стане секретарем РНБО після підписання указу главою держави.

Що відомо про нового секретаря РНБО — Ігоря Клименка

Зауважимо, що Зеленський раніше розглядав Клименка як потенційного очільника Міноборони, однак, за даними ЗМІ, він відмовився від пропозиції.

Клименко — генерал поліції першого рангу, доктор психологічних наук, колишній керівник Міністерства внутрішніх справ, до цього був очільником Національної поліції. Він пройшов шлях від військовослужбовця та рядового психолога до генерала поліції 1-го рангу та міністра МВС.

Народився 25 жовтня 1972 року в Києві. 1994 року закінчив Харківський військовий університет. 1994–1997 років проходив військову службу у ракетній військовій частині. Заочно закінчив Одеський державний університет та отримав кваліфікацію психолога.

Свій кар’єрний шлях у правоохоронній системі розпочав далекого 1998 року.

Прийшов до структур Національної поліції 2015 року, а після авіакатастрофи, у якій загинув міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, очолив МВС.

Також на початку 2000-х років Клименко брав участь у миротворчій місії. Зокрема, був спецспівробітником Спеціального миротворчого центру при МВС України, а від червня 2002 року проходив службу у складі оперативного взводу спеціального миротворчого підрозділу МВС України в Косові.

Нагадаємо, до цього посаду секретаря РНБО займав ексміністр оборони Рустем Умєров. Однак Зеленський знайшов йому нову роль, і він буде призначений керівником Служби зовнішньої розвідки України.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
1732
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