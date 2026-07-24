Зеленський розподілив нові ролі в РНБО: чим займатимуться Умєров і Клименко

Зеленський, Умєров, Клименко / © Володимир Зеленський

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В Україні оновлюють роботу РНБО. Рустем Умєров відповідатиме за міжнародну співпрацю та спецпроєкти, а колишній очільник МВС Ігор Клименко — за внутрішню безпеку країни.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, Рустем Умєров зосередиться на комунікації з партнерами, перемовинах, просуванні безпекової співпраці та розвитку взаємовідносин між розвідувальними спільнотами України та країн-партнерів. Крім того, під його контролем буде реалізація ключових оборонних проєктів.

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«Реалізації таких наших програм, як Drone Deals і українська Антибалістична програма „Фрея“», — зазначив президент України.

Рустем Умєров / © Володимир Зеленський

Водночас він додав, що враховуючи досвід Ігоря Клименка в системі МВС України, у роботі РНБО посилять внутрішній компонент.

«В роботі РНБО буде збільшений компонент внутрішньої діяльності заради стійкості України, координації між оборонними й безпековими структурами, а також протидії таким викликам, як кіберзагрози з російської сторони та діяльність злочинних мереж», — зауважив Зеленський.

Ігор Клименко / © Володимир Зеленський

Володимир Зеленський додав, що доручив підготувати відповідні укази на підписання на наступний тиждень — після запланованих зустрічей у Сполучених Штатах Америки.

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Кадрові зміни у владі — останні новини

Нагадаємо, 12 липня президент Володимир Зеленський анонсував масштабні кадрові зміни в уряді. Уже наступного дня тодішня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко подала до Верховної Ради заяву про відставку.

Так, раніше президент Володимир Зеленський запропонував ексголові МВС Ігорю Клименку очолити РНБО. За словами глави держави, відповідний указ вже готується.

Згодом 16 липня Верховна Рада затвердила новий склад уряду, однак призначення міністра оборони, як і глави МЗС, було відкладене до окремого президентського подання.

Проте у Києві 17 липня люди протестували проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони. Мітингувальники заявили, що готові виходити на вулиці, допоки влада їх не почує.

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