Умєров може очолити Службу зовнішньої розвідки України - джерела

Умєров може отримати нову посаду / © Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський розглядає призначення Рустема Умєрова очільником Служби зовнішньої розвідки.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на джерела.

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Зазначається, що інформація про це з’явилася під час засідання послів, яке віжбувається 3 серпня у Києві.

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Наразі Служба зовнішньої розвідки залишається без повноцінного керівника після того, як у січні 2026 року її попередній очільник Олег Іващенко перейшов на посаду начальника Головного управління розвідки Міноборони.

Умєров раніше обіймав посаду міністра оборони. На посаді секретаря РНБО він бере активну участь в переговорному процесі між РФ-США-Україною.

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