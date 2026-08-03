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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
78
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Умєров може очолити Службу зовнішньої розвідки України - джерела

Це дозволить Умєрову й надалі очолювати делегацію на мирних переговорах.

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Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Умєров може отримати нову посаду

Умєров може отримати нову посаду / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розглядає призначення Рустема Умєрова очільником Служби зовнішньої розвідки.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на джерела.

Зазначається, що інформація про це з’явилася під час засідання послів, яке віжбувається 3 серпня у Києві.

Наразі Служба зовнішньої розвідки залишається без повноцінного керівника після того, як у січні 2026 року її попередній очільник Олег Іващенко перейшов на посаду начальника Головного управління розвідки Міноборони.

Умєров раніше обіймав посаду міністра оборони. На посаді секретаря РНБО він бере активну участь в переговорному процесі між РФ-США-Україною.

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Дата публікації
Кількість переглядів
78
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