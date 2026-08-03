У Польщі в потязі двоє чоловіків накинулись на 16-річного українця: суд ухвалив несподіване рішення

Підозрюваних у нападі на українців затримали. Фото: wolomin.policja.gov.pl

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У Польщі двом чоловікам висунули звинувачення після інциденту, що стався у поїзді «Варшава — Тлущ»: вони накинулись на 16-річного українця та начальника потяга.

Суд не задовольнив клопотання про попереднє ув’язнення, а прокурор застосував до підозрюваних поліцейський нагляд та заборону контактувати з потерпілим.

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Про це пише польське видання onet.pl.

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Двоє чоловіків чіплялись до 16-річного українця

Інцидент стався у потязі 28 липня. Правоохоронці з’ясували, що двоє мешканців Зеленки віком 20 та 22 роки словесно чіплялися до 16-річного громадянина України. Провідник поїзда зупинив поїзд і втрутився у ситуацію щодо чоловіків, які не виконували його вказівок і вживали нецензурну лексику. Під час втручання один із них відштовхнув провідника. Завдяки реакції пасажирів обидва чоловіки покинули поїзд. Ніхто не отримав травм, що вимагали медичної допомоги.

Спочатку ніщо не вказувало на злочин на національному ґрунті. Керівник поїзда заявив, що не відчуває себе потерпілим і не заявляє про порушення фізичної недоторканності. Обох чоловіків оштрафували на 500 злотих за порушення громадського порядку.

Наступного дня у соціальних мережах було опубліковано відеозапис, на якому зафіксовано перебіг події. Аналіз матеріалу виявив нові обставини. Згідно з висновками поліції, один із чоловіків нібито відштовхнув начальника поїзда, бив його та смикав за елементи уніформи.

Звинувачення та запобіжні заходи

Поліцейські з поліцейського відділку в Кобілці та кримінального відділу районного управління поліції у Воломіні, діючи у співпраці з районною прокуратурою у Воломіні, затримали обох мешканців Зеленки. Їм висунули звинувачення у порушенні фізичної недоторканності начальника поїзда, який користується правовим захистом, що належить державному службовцю. Крім того, 20-річному чоловікові висунули звинувачення в образі поліцейських.

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Також було прийнято повідомлення про підозру у скоєнні злочину на національному ґрунті щодо 16-річного громадянина України. Прокурор подав до суду клопотання про тимчасове ув’язнення обох підозрюваних, однак вони не були задоволені. Чоловіків було взято під нагляд поліції та накладено заборону на контакти з потерпілим. За інкриміновані злочини передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 5 років.

Напади на українців у Польщі

У Польщі все частіше трапляються напади на українців. Нещодавно у Гдині чоловік вдарив жінку палицею через українську мову. Його особу встановили та затримали.

Також у Польщі після словесної суперечки через музику напали на трьох громадян України — двоє дістали травми голови, а одного з потерпілих доправили до лікарні.

Також у польському місті Ченстохова пасажирка сервісу таксі Bolt влаштувала скандал через відмову зробити незаплановану зупинку. Жінка накинулася на водія та назвала його «українською шматою».

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