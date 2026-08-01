Польща розлючена через ракету X-101: Варшава викликала посла і зробили жорстке попередження

Прапор Польщі. / © gettyimages.com

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Посол Росії Георгій Міхно отримав ноту протесту від Міністерства закордонних справ Польщі після виклику до відомства через падіння ракети у Люблінському воєводстві 30 липня. Дипломата країни-агресорки також закликали припинити війну проти України

Про це повідомив речник МЗС Польщі Мацей Вевір, пише Polsat News.

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Міхну було заявлено, що «будь-яка ескалація на кордоні Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу є небажаною та неприйнятною».

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«Посол також почув заклик припинити цю незаконну війну проти України, в якій гинуть невинні люди», — сказав Вевір.

Водночас заступник державного секретаря Роберт Купецький вручив російському представнику ноту протесту щодо вторгнення крилатої ракети до повітряного простору Польщі.

«Посол почув, що ми однозначно засуджуємо ворожі дії, спрямовані на безпеку суверенної держави та її громадян. Ми вимагаємо припинення дій, які становлять загрозу життю та безпеці польського народу, а водночас несуть ризик авіакатастрофи», — сказав він.

Водночас Вевір додав, що дипломат країни-агресорки прийняв ноту протесту. Адже, наголосив представник МСЗ, «у таких ситуаціях немає багато місця для довшої дискусії».

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«Пан посол дуже чітко почув нашу позицію та наголос на нашій співпраці з нашими союзниками, — зазначив він.

Вевір заявив, що не хоче робити припущень щодо подальших кроків Польщі у відповідь на дії Росії. Водночас він наголосив, що публічні заяви уряду є чітким сигналом для Москви.

Як повідомлялося, напередодні Варшава зробила перший крок після небезпечного інциденту. Прем’єр Дональд Туск заявив, що Міністерство закордонних справ Польщі викликало російського посла.

Нагадаємо, під час атаки на Україну 30 липня ракета Х-101 РФ залетіла до Польщі. На території країни у повітря підняли два винищувачі НАТО. В Альянсі заявляють, що тримають контакт із Варшавою щодо порушення повітряного простору.

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