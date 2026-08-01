Омлет зі стручковою квасолею, помідорами та сосисками: чудова ідея для сніданку

Омлет зі стручковою квасолею, помідорами та сосисками / © Credits

Це чудовий варіант для корисного сніданку чи вечері.

Стручкову квасолю помийте, зріжте кінчики з обох боків і наріжте на шматочки довжиною 2–3 сантиметри.

У каструлі закип’ятіть воду, посоліть і опустіть у неї квасолю, варіть 2–3 хвилини, потім дістаньте її шумівкою, перекладіть у миску з крижаною водою та відкиньте на друшляк, щоб стекла рідина.

Сосиски наріжте кружальцями.

Помідори помийте та наріжте невеликими кубиками.

Кріп промийте та подрібніть.

Збийте яйця з молоком, сіллю та меленим чорним перцем.

У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, викладіть квасолю і обсмажте дві хвилини, потім сосиски, помідори, ще обсмажте 2–3 хвилини і залийте яєчно-молочною сумішшю.