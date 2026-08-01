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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
261
Час на прочитання
1 хв

Омлет зі стручковою квасолею, помідорами та сосисками: чудова ідея для сніданку

Приготуйте смачний, ситний омлет зі стручковою квасолею, помідорами та сосисками.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
20 хвилин
Харчова цінність на 100 г
135 ккал
Коментарі
Омлет із стручковою квасолею, помідорами та сосисками

Омлет зі стручковою квасолею, помідорами та сосисками / © Credits

Це чудовий варіант для корисного сніданку чи вечері.

Інгредієнти

курячі яйця
2 шт.
свіжа стручкова квасоля
150 г
помідори
1 шт.
сосиски
2 шт.
молоко
50 мл
олія
1 ст. л.
мелений чорний перець
сіль
свіжий кріп

  1. Стручкову квасолю помийте, зріжте кінчики з обох боків і наріжте на шматочки довжиною 2–3 сантиметри.

  2. У каструлі закип’ятіть воду, посоліть і опустіть у неї квасолю, варіть 2–3 хвилини, потім дістаньте її шумівкою, перекладіть у миску з крижаною водою та відкиньте на друшляк, щоб стекла рідина.

  3. Сосиски наріжте кружальцями.

  4. Помідори помийте та наріжте невеликими кубиками.

  5. Кріп промийте та подрібніть.

  6. Збийте яйця з молоком, сіллю та меленим чорним перцем.

  7. У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, викладіть квасолю і обсмажте дві хвилини, потім сосиски, помідори, ще обсмажте 2–3 хвилини і залийте яєчно-молочною сумішшю.

  8. Накрийте кришкою, зменште вогонь до мінімуму і готуйте 5–7 хвилин. Перед подаванням посипте зеленню.

Поради:

  • Молоко можна замінити вершками будь-якої жирності.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
261
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