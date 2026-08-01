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Омлет зі стручковою квасолею, помідорами та сосисками: чудова ідея для сніданку
Приготуйте смачний, ситний омлет зі стручковою квасолею, помідорами та сосисками.
Це чудовий варіант для корисного сніданку чи вечері.
Інгредієнти
- курячі яйця
- 2 шт.
- свіжа стручкова квасоля
- 150 г
- помідори
- 1 шт.
- сосиски
- 2 шт.
- молоко
- 50 мл
- олія
- 1 ст. л.
- мелений чорний перець
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- сіль
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- свіжий кріп
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Стручкову квасолю помийте, зріжте кінчики з обох боків і наріжте на шматочки довжиною 2–3 сантиметри.
У каструлі закип’ятіть воду, посоліть і опустіть у неї квасолю, варіть 2–3 хвилини, потім дістаньте її шумівкою, перекладіть у миску з крижаною водою та відкиньте на друшляк, щоб стекла рідина.
Сосиски наріжте кружальцями.
Помідори помийте та наріжте невеликими кубиками.
Кріп промийте та подрібніть.
Збийте яйця з молоком, сіллю та меленим чорним перцем.
У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, викладіть квасолю і обсмажте дві хвилини, потім сосиски, помідори, ще обсмажте 2–3 хвилини і залийте яєчно-молочною сумішшю.
Накрийте кришкою, зменште вогонь до мінімуму і готуйте 5–7 хвилин. Перед подаванням посипте зеленню.
Поради:
Молоко можна замінити вершками будь-якої жирності.