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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
475
Час на прочитання
2 хв

Три знаки зодіаку, яким сьогодні не слід розмовляти з незнайомими людьми

Енергетично важкий день — особливо для людей з чутливою психікою, яким притаманні підозрілість та вразливість.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Старих друзів і знайомих можна не побоюватися — давно відомо, чого від них очікувати, а от із новими слід бути максимально обережними. Краще взагалі не спілкуватися з людьми, яких ми бачимо вперше в житті.

Сьогодні, 1 серпня, представникам усіх знаків Зодіаку не варто розмовляти з незнайомцями, але для трьох із них це може бути справді небезпечним.

Телець

Тельці, незважаючи на властиву їм пасивність, дуже товариські й легко піддаються навіюванню — сьогодні ці якості можуть зіграти з ними злий жарт, особливо якщо вони вирішать поспілкуватися з незнайомцем: його аргументи здадуться їм переконливими, і вони охоче підуть за ним.

Лев

Левам, яких відрізняє рідкісна товариськість, сьогодні краще утриматися від розмов із незнайомцями та незнайомками. У результаті це не принесе їм нічого, крім неприємностей: привабливі пропозиції легкого заробітку, які надходитимуть від цих людей, замість прибутку принесуть збитки.

Терези

Терези, завдяки своїй дипломатичності та обережності, рідко сходяться з незнайомими людьми, але сьогодні ризикують припуститися помилки. Познайомившись із людиною, вони потраплять під її вплив і повірять будь-яким міркуванням — у тому числі й оманливим — нового «друга».

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Дата публікації
Кількість переглядів
475
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