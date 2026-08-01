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- Астрологія
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Три знаки зодіаку, яким сьогодні не слід розмовляти з незнайомими людьми
Енергетично важкий день — особливо для людей з чутливою психікою, яким притаманні підозрілість та вразливість.
Старих друзів і знайомих можна не побоюватися — давно відомо, чого від них очікувати, а от із новими слід бути максимально обережними. Краще взагалі не спілкуватися з людьми, яких ми бачимо вперше в житті.
Сьогодні, 1 серпня, представникам усіх знаків Зодіаку не варто розмовляти з незнайомцями, але для трьох із них це може бути справді небезпечним.
Телець
Тельці, незважаючи на властиву їм пасивність, дуже товариські й легко піддаються навіюванню — сьогодні ці якості можуть зіграти з ними злий жарт, особливо якщо вони вирішать поспілкуватися з незнайомцем: його аргументи здадуться їм переконливими, і вони охоче підуть за ним.
Лев
Левам, яких відрізняє рідкісна товариськість, сьогодні краще утриматися від розмов із незнайомцями та незнайомками. У результаті це не принесе їм нічого, крім неприємностей: привабливі пропозиції легкого заробітку, які надходитимуть від цих людей, замість прибутку принесуть збитки.
Терези
Терези, завдяки своїй дипломатичності та обережності, рідко сходяться з незнайомими людьми, але сьогодні ризикують припуститися помилки. Познайомившись із людиною, вони потраплять під її вплив і повірять будь-яким міркуванням — у тому числі й оманливим — нового «друга».
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