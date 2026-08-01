Як приготувати кабачки / © unsplash.com

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Сезон кабачків – ідеальний час, щоб урізноманітнити раціон легкими та корисними стравами. Цей овоч містить багато води, клітковини, вітамінів і при цьому має мінімальну калорійність — лише близько 20–25 ккал на 100 грамів. Саме тому кабачки часто входять до меню тих, хто хоче схуднути або просто харчуватися збалансовано.

У матеріалі ТСН.ua розповідаємо про три прості рецепти, які не потребують дорогих продуктів і тривалого стояння біля плити.

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Кабачкові човники з куркою та сиром

Ця страва виходить ситною, але легкою. Вона чудово підійде як для обіду, так і для вечері.

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Інгредієнти:

2 середні кабачки;

300 г курячого філе;

1 помідор;

50 г нежирного твердого сиру;

1 зубчик часнику;

сіль, чорний перець;

свіжа зелень;

1 чайна ложка оливкової олії.

Як приготувати

Кабачки розріжте навпіл та акуратно вийміть серединку ложкою. Куряче філе наріжте дрібними кубиками, змішайте з подрібненим помідором, часником, зеленню та спеціями. Начиніть половинки кабачків підготовленою сумішшю, зверху посипте тертим сиром і злегка збризніть оливковою олією. Запікайте приблизно 25 хвилин при температурі 180 градусів.

Калорійність: близько 150–170 ккал на порцію.

Кабачкові оладки без борошна

Якщо хочеться чогось хрусткого, але без зайвих калорій, цей рецепт стане чудовою альтернативою класичним оладкам.

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Інгредієнти:

2 молоді кабачки;

1 яйце;

3 столові ложки вівсяних пластівців швидкого приготування;

кріп;

сіль та перець;

натуральний йогурт для подачі.

Як приготувати

Натріть кабачки на великій тертці, трохи посоліть і залиште на 10 хвилин. Після цього добре відіжміть зайву рідину. Додайте яйце, пластівці, зелень та спеції. Перемішайте до однорідної маси. Смажте на антипригарній сковороді без олії або з мінімальною її кількістю по 2–3 хвилини з кожного боку.

Подавайте із натуральним йогуртом та свіжою зеленню.

Калорійність: приблизно 110–130 ккал на порцію.

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Теплий салат із запечених кабачків

Легка страва, яка чудово смакує як самостійно, так і як гарнір до риби чи курятини.

Інгредієнти:

2 кабачки;

150 г помідорів чері;

жменя руколи;

50 г бринзи або фети зі зниженим вмістом жиру;

1 чайна ложка оливкової олії;

лимонний сік;

сушені італійські трави.

Як приготувати

Кабачки наріжте кружальцями, приправте спеціями та запечіть у духовці або аерогрилі близько 15 хвилин. У великій мисці змішайте руколу, половинки помідорів, готові кабачки та шматочки сиру. Заправте лимонним соком і невеликою кількістю оливкової олії.

Страва виходить соковитою, ароматною та чудово підходить для літньої вечері.

Калорійність: близько 120–140 ккал на порцію.

Чому кабачки варто включити до літнього меню

Кабачки швидко засвоюються організмом, надовго забезпечують відчуття ситості та не перевантажують травну систему. Завдяки високому вмісту клітковини вони сприяють нормальному травленню, а низька калорійність дозволяє готувати великі порції без шкоди для фігури.

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