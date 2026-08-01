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Всего 20 минут, и готово: как приготовить кабачки на похудении — топ-3 диетические рецепты
Приготовить кабачки можно вкусно и без вреда для фигуры.
Сезон кабачков — идеальное время, чтобы разнообразить рацион легкими и полезными блюдами. Этот овощ содержит много воды, клетчатки, витаминов и при этом имеет минимальную калорийность — всего около 20-25 ккал на 100 грамм. Поэтому кабачки часто входят в меню тех, кто хочет похудеть или просто питаться сбалансированно.
В материале ТСН.ua рассказываем о трех простых рецептах, которые не нуждаются в дорогих продуктах и длительном стоянии у плиты.
Кабачковые челноки с курицей и сыром
Это блюдо получается сытным, но легким. Она отлично подойдет как для обеда, так и для ужина.
Ингредиенты:
2 средние кабачки;
300 г куриного филе;
1 помидор;
50 г нежирного твердого сыра;
1 зубчик чеснока;
соль, чёрный перец;
свежая зелень;
1 чайная ложка оливкового масла.
Как приготовить
Кабачки разрежьте пополам и аккуратно выньте серединку ложкой. Куриное филе нарежьте мелкими кубиками, смешайте с измельченным помидором, чесноком, зеленью и специями.
Начините половинки кабачков подготовленной смесью, сверху посыпьте тертым сыром и слегка сбрызните оливковым маслом.
Запекайте приблизительно 25 минут при температуре 180 градусов.
Калорийность: около 150-170 ккал на порцию.
Кабачковые оладьи без муки
Если хочется чего-нибудь хрустящего, но без лишних калорий, этот рецепт станет прекрасной альтернативой классическим оладьям.
Ингредиенты:
2 молодые кабачки;
1 яйцо;
3 столовых ложки овсяных хлопьев быстрого приготовления;
укроп;
соль и перец;
натуральный йогурт для подачи.
Как приготовить
Натрите кабачки на большой терке, немного посолите и оставьте на 10 минут. После этого хорошо отожмите лишнюю жидкость.
Добавьте яйцо, хлопья, зелень и специи. Перемешайте до однородной массы.
Жарьте на антипригарной сковороде без масла или с минимальным его количеством по 2–3 минуты с каждой стороны.
Подавайте с натуральным йогуртом и зеленью.
Калорийность: около 110–130 ккал на порцию.
Теплый салат из запеченных кабачков
Легкое блюдо, которое отличне по вкусу как самостоятельно, так и как гарнир к рыбе или курятине.
Ингредиенты:
2 кабачки;
150 г помидоров черри;
горсть руколы;
50 г брынзы или феты с пониженным содержанием жира;
1 чайная ложка оливкового масла;
лимонный сок;
сушеные итальянские травы.
Как приготовить
Кабачки нарежьте кружочками, приправьте специями и запеките в духовке или аэрогриле около 15 минут.
В большой миске смешайте рукколу, половинки помидоров, готовые кабачки и кусочки сыра. Заправляйте лимонным соком и небольшим количеством оливкового масла.
Блюдо получается сочным, ароматным и прекрасно подходит для летнего ужина.
Калорийность: около 120-140 ккал на порцию.
Почему кабачки следует включить в летнее меню
Кабачки быстро усваиваются организмом, надолго обеспечивают ощущение сытости и не перегружают пищеварительную систему. Благодаря высокому содержанию клетчатки, они способствуют нормальному пищеварению, а низкая калорийность позволяет готовить большие порции без ущерба для фигуры.