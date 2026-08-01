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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Еда
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33
Время на прочтение
2 мин

Всего 20 минут, и готово: как приготовить кабачки на похудении — топ-3 диетические рецепты

Приготовить кабачки можно вкусно и без вреда для фигуры.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Как приготовить кабачки?

Как приготовить кабачки / © unsplash.com

Сезон кабачков — идеальное время, чтобы разнообразить рацион легкими и полезными блюдами. Этот овощ содержит много воды, клетчатки, витаминов и при этом имеет минимальную калорийность — всего около 20-25 ккал на 100 грамм. Поэтому кабачки часто входят в меню тех, кто хочет похудеть или просто питаться сбалансированно.

В материале ТСН.ua рассказываем о трех простых рецептах, которые не нуждаются в дорогих продуктах и длительном стоянии у плиты.

Кабачковые челноки с курицей и сыром

Это блюдо получается сытным, но легким. Она отлично подойдет как для обеда, так и для ужина.

Ингредиенты:

  • 2 средние кабачки;

  • 300 г куриного филе;

  • 1 помидор;

  • 50 г нежирного твердого сыра;

  • 1 зубчик чеснока;

  • соль, чёрный перец;

  • свежая зелень;

  • 1 чайная ложка оливкового масла.

Как приготовить

  1. Кабачки разрежьте пополам и аккуратно выньте серединку ложкой. Куриное филе нарежьте мелкими кубиками, смешайте с измельченным помидором, чесноком, зеленью и специями.

  2. Начините половинки кабачков подготовленной смесью, сверху посыпьте тертым сыром и слегка сбрызните оливковым маслом.

  3. Запекайте приблизительно 25 минут при температуре 180 градусов.

Калорийность: около 150-170 ккал на порцию.

Кабачковые оладьи без муки

Если хочется чего-нибудь хрустящего, но без лишних калорий, этот рецепт станет прекрасной альтернативой классическим оладьям.

Ингредиенты:

  • 2 молодые кабачки;

  • 1 яйцо;

  • 3 столовых ложки овсяных хлопьев быстрого приготовления;

  • укроп;

  • соль и перец;

  • натуральный йогурт для подачи.

Как приготовить

  1. Натрите кабачки на большой терке, немного посолите и оставьте на 10 минут. После этого хорошо отожмите лишнюю жидкость.

  2. Добавьте яйцо, хлопья, зелень и специи. Перемешайте до однородной массы.

  3. Жарьте на антипригарной сковороде без масла или с минимальным его количеством по 2–3 минуты с каждой стороны.

Подавайте с натуральным йогуртом и зеленью.

Калорийность: около 110–130 ккал на порцию.

Теплый салат из запеченных кабачков

Легкое блюдо, которое отличне по вкусу как самостоятельно, так и как гарнир к рыбе или курятине.

Ингредиенты:

  • 2 кабачки;

  • 150 г помидоров черри;

  • горсть руколы;

  • 50 г брынзы или феты с пониженным содержанием жира;

  • 1 чайная ложка оливкового масла;

  • лимонный сок;

  • сушеные итальянские травы.

Как приготовить

  1. Кабачки нарежьте кружочками, приправьте специями и запеките в духовке или аэрогриле около 15 минут.

  2. В большой миске смешайте рукколу, половинки помидоров, готовые кабачки и кусочки сыра. Заправляйте лимонным соком и небольшим количеством оливкового масла.

Блюдо получается сочным, ароматным и прекрасно подходит для летнего ужина.

Калорийность: около 120-140 ккал на порцию.

Почему кабачки следует включить в летнее меню

Кабачки быстро усваиваются организмом, надолго обеспечивают ощущение сытости и не перегружают пищеварительную систему. Благодаря высокому содержанию клетчатки, они способствуют нормальному пищеварению, а низкая калорийность позволяет готовить большие порции без ущерба для фигуры.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
33
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