Как приготовить кабачки / © unsplash.com

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Сезон кабачков — идеальное время, чтобы разнообразить рацион легкими и полезными блюдами. Этот овощ содержит много воды, клетчатки, витаминов и при этом имеет минимальную калорийность — всего около 20-25 ккал на 100 грамм. Поэтому кабачки часто входят в меню тех, кто хочет похудеть или просто питаться сбалансированно.

В материале ТСН.ua рассказываем о трех простых рецептах, которые не нуждаются в дорогих продуктах и длительном стоянии у плиты.

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Кабачковые челноки с курицей и сыром

Это блюдо получается сытным, но легким. Она отлично подойдет как для обеда, так и для ужина.

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Ингредиенты:

2 средние кабачки;

300 г куриного филе;

1 помидор;

50 г нежирного твердого сыра;

1 зубчик чеснока;

соль, чёрный перец;

свежая зелень;

1 чайная ложка оливкового масла.

Как приготовить

Кабачки разрежьте пополам и аккуратно выньте серединку ложкой. Куриное филе нарежьте мелкими кубиками, смешайте с измельченным помидором, чесноком, зеленью и специями. Начините половинки кабачков подготовленной смесью, сверху посыпьте тертым сыром и слегка сбрызните оливковым маслом. Запекайте приблизительно 25 минут при температуре 180 градусов.

Калорийность: около 150-170 ккал на порцию.

Кабачковые оладьи без муки

Если хочется чего-нибудь хрустящего, но без лишних калорий, этот рецепт станет прекрасной альтернативой классическим оладьям.

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Ингредиенты:

2 молодые кабачки;

1 яйцо;

3 столовых ложки овсяных хлопьев быстрого приготовления;

укроп;

соль и перец;

натуральный йогурт для подачи.

Как приготовить

Натрите кабачки на большой терке, немного посолите и оставьте на 10 минут. После этого хорошо отожмите лишнюю жидкость. Добавьте яйцо, хлопья, зелень и специи. Перемешайте до однородной массы. Жарьте на антипригарной сковороде без масла или с минимальным его количеством по 2–3 минуты с каждой стороны.

Подавайте с натуральным йогуртом и зеленью.

Калорийность: около 110–130 ккал на порцию.

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Теплый салат из запеченных кабачков

Легкое блюдо, которое отличне по вкусу как самостоятельно, так и как гарнир к рыбе или курятине.

Ингредиенты:

2 кабачки;

150 г помидоров черри;

горсть руколы;

50 г брынзы или феты с пониженным содержанием жира;

1 чайная ложка оливкового масла;

лимонный сок;

сушеные итальянские травы.

Как приготовить

Кабачки нарежьте кружочками, приправьте специями и запеките в духовке или аэрогриле около 15 минут. В большой миске смешайте рукколу, половинки помидоров, готовые кабачки и кусочки сыра. Заправляйте лимонным соком и небольшим количеством оливкового масла.

Блюдо получается сочным, ароматным и прекрасно подходит для летнего ужина.

Калорийность: около 120-140 ккал на порцию.

Почему кабачки следует включить в летнее меню

Кабачки быстро усваиваются организмом, надолго обеспечивают ощущение сытости и не перегружают пищеварительную систему. Благодаря высокому содержанию клетчатки, они способствуют нормальному пищеварению, а низкая калорийность позволяет готовить большие порции без ущерба для фигуры.

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