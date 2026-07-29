Маринованные помидоры за 1 час: рецепт закуски, которая первой исчезает со стола

Маринованные помидоры tiktok.com/@liliya.cooking

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Маринованные помидоры уже давно стали классикой домашних закусок, но этот вариант отличается особой нежностью и насыщенным ароматом. Здесь нет сложных ингредиентов или долгого ожидания, только сочные помидоры, свежая зелень, чеснок, сладкий перец и правильный баланс соли, сахара, уксуса и масла. А о рецепте рассказали на кулинарной странице liliya.cooking.

Для этого блюда лучше всего подойдут небольшие коктейльные помидоры. Они быстро впитывают ароматы, остаются сочными и прекрасно держат форму.

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Ингредиенты коктейльные помидоры 1 кг петрушка 1 пучок чеснок 6 зубчиков болгарский перец 1 шт. соль 1 ч. л. сахар 1 ст. л. уксус 9% 1 ст. л. масло 2 ст. л.

Маринованные помидоры tiktok.com/@liliya.cooking

Приготовление

Помидоры нужно хорошо вымыть и разрезать пополам, чтобы они быстрее впитали все ароматы маринада. Петрушку мелко нарезают и добавляют к помидорам. Далее готовится ароматный маринад. Болгарский перец, чеснок, соль, сахар, уксус и растительное масло нужно взбить блендером до однородной массы. Этот соус добавляют к помидорам, всё хорошо перемешивают и оставляют в холодильнике всего на один час.

И уже через 60 минут можно наслаждаться невероятно ароматной закуской.

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Сладость спелых помидоров идеально сочетается с чесночной остротой, свежестью петрушки и лёгкой кислинкой уксуса. Болгарский перец придает маринаду особую насыщенность, а масло объединяет все вкусы в одну гармоничную композицию.

Такие помидоры прекрасно дополнят обед или ужин, украсят праздничный стол или станут быстрой закуской, когда хочется чего-то особенного, не требующего длительного приготовления.

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