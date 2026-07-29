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Маринованные помидоры за 1 час: рецепт закуски, которая первой исчезает со стола
Ароматные помидоры с чесноком, зеленью и пикантным маринадом — блюдо, которое хочется готовить снова и снова, к тому же они исчезают со стола быстрее, чем успевают как следует пропитаться маринадом.
Маринованные помидоры уже давно стали классикой домашних закусок, но этот вариант отличается особой нежностью и насыщенным ароматом. Здесь нет сложных ингредиентов или долгого ожидания, только сочные помидоры, свежая зелень, чеснок, сладкий перец и правильный баланс соли, сахара, уксуса и масла. А о рецепте рассказали на кулинарной странице liliya.cooking.
Для этого блюда лучше всего подойдут небольшие коктейльные помидоры. Они быстро впитывают ароматы, остаются сочными и прекрасно держат форму.
Ингредиенты
- коктейльные помидоры
- 1 кг
- петрушка
- 1 пучок
- чеснок
- 6 зубчиков
- болгарский перец
- 1 шт.
- соль
- 1 ч. л.
- сахар
- 1 ст. л.
- уксус 9%
- 1 ст. л.
- масло
- 2 ст. л.
Приготовление
Помидоры нужно хорошо вымыть и разрезать пополам, чтобы они быстрее впитали все ароматы маринада.
Петрушку мелко нарезают и добавляют к помидорам.
Далее готовится ароматный маринад. Болгарский перец, чеснок, соль, сахар, уксус и растительное масло нужно взбить блендером до однородной массы.
Этот соус добавляют к помидорам, всё хорошо перемешивают и оставляют в холодильнике всего на один час.
И уже через 60 минут можно наслаждаться невероятно ароматной закуской.
Сладость спелых помидоров идеально сочетается с чесночной остротой, свежестью петрушки и лёгкой кислинкой уксуса. Болгарский перец придает маринаду особую насыщенность, а масло объединяет все вкусы в одну гармоничную композицию.
Такие помидоры прекрасно дополнят обед или ужин, украсят праздничный стол или станут быстрой закуской, когда хочется чего-то особенного, не требующего длительного приготовления.