ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
305
Время на прочтение
1 мин

Маринованные помидоры за 1 час: рецепт закуски, которая первой исчезает со стола

Ароматные помидоры с чесноком, зеленью и пикантным маринадом — блюдо, которое хочется готовить снова и снова, к тому же они исчезают со стола быстрее, чем успевают как следует пропитаться маринадом.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час. 15 мин.
Пищевая ценность на 100 г
55 ккал
Комментарии
Маринованные помидоры tiktok.com/@liliya.cooking

Маринованные помидоры tiktok.com/@liliya.cooking

Маринованные помидоры уже давно стали классикой домашних закусок, но этот вариант отличается особой нежностью и насыщенным ароматом. Здесь нет сложных ингредиентов или долгого ожидания, только сочные помидоры, свежая зелень, чеснок, сладкий перец и правильный баланс соли, сахара, уксуса и масла. А о рецепте рассказали на кулинарной странице liliya.cooking.

Для этого блюда лучше всего подойдут небольшие коктейльные помидоры. Они быстро впитывают ароматы, остаются сочными и прекрасно держат форму.

Ингредиенты

коктейльные помидоры
1 кг
петрушка
1 пучок
чеснок
6 зубчиков
болгарский перец
1 шт.
соль
1 ч. л.
сахар
1 ст. л.
уксус 9%
1 ст. л.
масло
2 ст. л.
Маринованные помидоры tiktok.com/@liliya.cooking

Маринованные помидоры tiktok.com/@liliya.cooking

Приготовление

  1. Помидоры нужно хорошо вымыть и разрезать пополам, чтобы они быстрее впитали все ароматы маринада.

  2. Петрушку мелко нарезают и добавляют к помидорам.

  3. Далее готовится ароматный маринад. Болгарский перец, чеснок, соль, сахар, уксус и растительное масло нужно взбить блендером до однородной массы.

  4. Этот соус добавляют к помидорам, всё хорошо перемешивают и оставляют в холодильнике всего на один час.

И уже через 60 минут можно наслаждаться невероятно ароматной закуской.

Сладость спелых помидоров идеально сочетается с чесночной остротой, свежестью петрушки и лёгкой кислинкой уксуса. Болгарский перец придает маринаду особую насыщенность, а масло объединяет все вкусы в одну гармоничную композицию.

Такие помидоры прекрасно дополнят обед или ужин, украсят праздничный стол или станут быстрой закуской, когда хочется чего-то особенного, не требующего длительного приготовления.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
305
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie