- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 38
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 1 августа
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день негативной энергетики, когда необходимо сократить общение с другими людьми, а по возможности вообще не покидать стен своего дома.
Символ дня: Золотой паук.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: голубой, васильковый.
Счастливые камни дня: лабрадор, агат морион, зеленый гранат.
За какую часть тела отвечает: пупочный центр.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, опасны своей продолжительностью и осложнениям, поэтому не стоит медлить с обращением к врачу. Под особенно сильным ударом находятся кишечник, аппендикс и психика – под влиянием стресса возможны связанные с ней обострения.
Питание дня: необходимо исключить из рациона все, что может раздражать кишечник: соленья, маринады и копчености.
Стрижка дня: несмотря на негативную энергетику дня, для стрижки он благоприятен.
Дачные работы дня: можно собирать урожай корнеплодов – как для быстрого употребления, так и для длительного хранения.
Магия и мистика дня: хороший результат дают мистические обряды, в которых задействован огонь – например, камина или свечей.
Сны дня: благодаря снам нынешней ночи человек может узнать о себе много нового – не стоит игнорировать такие знания.
Табу дня: под запретом общение с неадекватными людьми – последствия могут быть неприятными.
Цитата дня: «Чистая совесть – самая лучшая подушка» (Генрик Ибсен).
Читайте также:
Первая декада августа 2026 года: астролог рассказала, почему это опасный период для Украины
Кармическая петля второй половины 2026 года: что нас ждет с 23 июля
Солнце во Льве с 22 июля до 23 августа 2026 года: что нас ждет в это время