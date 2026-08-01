Астрологический прогноз на 1 августа

Паук / © Credits

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день негативной энергетики, когда необходимо сократить общение с другими людьми, а по возможности вообще не покидать стен своего дома.

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Символ дня: Золотой паук.

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Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: голубой, васильковый.

Счастливые камни дня: лабрадор, агат морион, зеленый гранат.

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За какую часть тела отвечает: пупочный центр.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, опасны своей продолжительностью и осложнениям, поэтому не стоит медлить с обращением к врачу. Под особенно сильным ударом находятся кишечник, аппендикс и психика – под влиянием стресса возможны связанные с ней обострения.

Питание дня: необходимо исключить из рациона все, что может раздражать кишечник: соленья, маринады и копчености.

Стрижка дня: несмотря на негативную энергетику дня, для стрижки он благоприятен.

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Дачные работы дня: можно собирать урожай корнеплодов – как для быстрого употребления, так и для длительного хранения.

Магия и мистика дня: хороший результат дают мистические обряды, в которых задействован огонь – например, камина или свечей.

Сны дня: благодаря снам нынешней ночи человек может узнать о себе много нового – не стоит игнорировать такие знания.

Табу дня: под запретом общение с неадекватными людьми – последствия могут быть неприятными.

Цитата дня: «Чистая совесть – самая лучшая подушка» (Генрик Ибсен).

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