Астрологічний прогноз на 1 серпня

Павук / © Credits

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Що планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ці місячні доби мають такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день негативної енергетики, коли слід обмежити спілкування з іншими людьми, а за можливості взагалі не виходити з дому.

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Символ дня: Золотий павук.

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Стихія дня: Вода .

Щасливе число дня: 1 .

Щасливий колір дня: блакитний, волошковий.

Щасливі камені дня: лабрадор , агат-моріон, зелений гранат.

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За яку частину тіла відповідає: пупковий центр.

Хвороби дня: хвороби , що почалися цього дня, небезпечні своєю тривалістю та ускладненнями, тому не варто зволікати зі зверненням до лікаря. Особливо сильному навантаженню піддаються кишечник, апендикс і психіка — під впливом стресу можливі пов’язані з ним загострення.

Харчування протягом дня: необхідно виключити з раціону все, що може подразнювати кишечник: соління, маринади та копченості.

Стрижка дня: незважаючи на негативну енергетику дня, для стрижки він сприятливий.

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Сьогоднішні дачні роботи: можна збирати врожай коренеплодів — як для негайного вживання, так і для тривалого зберігання.

Магія та містика дня: хороші результати дають містичні обряди, в яких використовується вогонь — наприклад, каміна або свічок.

Денні сни: завдяки снам цієї ночі людина може дізнатися про себе багато нового — не варто ігнорувати такі знання.

Табу дня: заборонено спілкуватися з неадекватними людьми — наслідки можуть бути неприємними.

Цитата дня: «Чиста совість — найкраща подушка» (Генрік Ібсен).

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