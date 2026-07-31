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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
81
Час на прочитання
1 хв

У жакеті, джинсах і кедах: Ніколь Кідман продемонструвала стильний повсякденний лук у Нью-Йорку

59-річна акторка вийшла в світ у стильному образі smart casual.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Ніколь Кідман

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку після заходу, присвяченого промокампанії шпигунського серіалу Lioness, у якому вона грає високопоставлену співробітницю ЦРУ Кейтлін Мід.

Для виходу акторка обрала комфортний образ у стилі smart casual. На ній був сірий приталений однобортний жакет з великими накладними кишенями, біла атласна сорочка з розстебнутими кількома верхніми ґудзиками і блакитні прямі джинси, які злегка розширювалися донизу. Взута вона була у білі кеди.

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

У руці Ніколь несла містку чорну шкіряну сумку з контрастною червоною підкладкою. Волосся зірка розпустила, зробила легкий макіяж і завершила лук каблучками.

Нагадаємо, Ніколь Кідман привернула увагу у сміливому прозорому топі креативного дизайну на прем’єрі серіалу.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
81
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