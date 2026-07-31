- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 81
- Час на прочитання
- 1 хв
У жакеті, джинсах і кедах: Ніколь Кідман продемонструвала стильний повсякденний лук у Нью-Йорку
59-річна акторка вийшла в світ у стильному образі smart casual.
Ніколь Кідман потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку після заходу, присвяченого промокампанії шпигунського серіалу Lioness, у якому вона грає високопоставлену співробітницю ЦРУ Кейтлін Мід.
Для виходу акторка обрала комфортний образ у стилі smart casual. На ній був сірий приталений однобортний жакет з великими накладними кишенями, біла атласна сорочка з розстебнутими кількома верхніми ґудзиками і блакитні прямі джинси, які злегка розширювалися донизу. Взута вона була у білі кеди.
У руці Ніколь несла містку чорну шкіряну сумку з контрастною червоною підкладкою. Волосся зірка розпустила, зробила легкий макіяж і завершила лук каблучками.
Нагадаємо, Ніколь Кідман привернула увагу у сміливому прозорому топі креативного дизайну на прем’єрі серіалу.