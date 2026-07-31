У мереживних туфлях і білій сукні з декольте: Зої Салдана сходила на вечірнє шоу

Зої Салдана / © Getty Images

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Зої Салдана потрапила під приціл фотографів у Нью-Йорку після появи на розважальному вечірньому шоу Джиммі Феллона, де вона презентувала третій сезон серіалу Lioness. У шпигунському трилері акторка грає офіцерку ЦРУ Джо Макнамару.

Зої продемонструвала гарний образ у білій сукні міді від польського бренду Magda Butrym, яка чудово підкреслила її струнку фігуру. Вбрання мало відкриті плечі, V-подібне декольте і драпування по всій довжині. Чорна деталь біля декольте створила контрастний акцент.

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Зої Салдана / © Getty Images

Сукню акторка поєднала з чорними напівпрозорими туфлями-човниками на шпильках Aquazzura, прикрашеними мереживним візерунком і стразами.

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З прикрас на Салдані були сережки з камінням від Cartier і кілька каблучок. Волосся вона гладко зібрала у низький пучок, а в макіяжі зробила акцент на очах.

Нагадаємо, Зої Салдана у маленькій чорній сукні з глибоким декольте від Balmain прийшла на прем’єру серіалу.

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