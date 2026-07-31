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Це можливість:

отримати брендову річ, якщо покупку довго відкладали на потім;

познайомитись із новим для себе брендом;

без зайвих переплат закрити конкретну потребу в гардеробі: джинси, літнє взуття, сумку, футболку, сукню, спортивний комплект чи базову пару кросівок.

Головне — підходити до питання з холодною головою. Не сприймайте позначку SALE як заклик до негайної дії. Перед вами просто добірка можливостей, і з неї варто вибирати те, що справді пасує вашому стилю і способу життя.

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У цій статті — огляд актуальних розпродажів MD Fashion. Це популярний мультибрендовий магазин з величезним асортиментом. У продажу — одяг, взуття та аксесуари для жінок, чоловіків і дітей. Українці обирають цей сайт, бо на ньому зібрано 200+ брендів, серед них преміальні, спортивні та популярні.

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Пропозиції, актуальні до кінця літа: SALE до -60% на Diesel, Karl Lagerfeld, G-Star Raw

Великий літній сейл триває з 15 липня до 31 серпня 2026 року. Максимальний дисконт сягає -60% від початкової вартості товарів. Спеціальні ціни охоплюють весь літній і міжсезонний асортимент трьох брендів: Diesel, Karl Lagerfeld, G-Star Raw. Пропозиція не поширюється на нову колекцію Осінь-Зима 2026. Що купувати:

Денім. У Diesel і G-Star Raw це одна з ключових категорій. Зверніть увагу на прямі джинси — темні або вибілені, джинсові куртки, шорти й сорочки. Усі ці речі можуть залишитися в гардеробі й на осінь.

Футболки, майки й топи. Diesel пропонує помітну подачу: об’ємні металізовані логотипи Oval D, виварені фактури та насичені відтінки. Karl Lagerfeld — лаконічні монохромні футболки зі щільної бавовни Pima з мінімалістичним принтом Ikonik на грудях. У G-Star Raw ви знайдете базові речі з анатомічним кроєм та акуратними логотипами.

Взуття та аксесуари. Шкіряні шопери й кросбоді Karl Lagerfeld, міцні текстильні рюкзаки G-Star Raw і широкі ремені Diesel доповнюють щоденні речі. Серед взуття актуальні шкіряні кеди, які легко комбінуються з джинсами будь-якої щільності.

Сукні, купальники, плавальні шорти й білизна. Погодьтесь, хороша можливість докупити усе необхідне для відпустки.

Що об’єднує ці бренди, адже характер у кожного свій? Усі вони роблять ставку на щільні зносостійкі матеріали, точну геометрію крою та впізнавану естетику.

Чому варто вибрати MD Fashion

MD Fashion — магазин, у якому зібрано понад 200 світових брендів одягу, взуття та аксесуарів. Це спортивні, преміальні, casual і молодіжні марки. В асортименті є товари для чоловіків, жінок і дітей: від базового одягу та взуття до аксесуарів і речей для активного способу життя. В наявності багато новинок і товарів за зниженою вартістю. Розпродажі бувають тривалі або швидкі, але проводяться регулярно.

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Уся оригінальна продукція вже знаходяться в Україні. Покупцям не доводиться чекати на тривалу міжнародну доставку. Замовлення надходять у поштомати або поштові відділення упродовж п’яти днів. Також можлива кур’єрська доставка. При замовленні від визначеної суми транспортування оплачує магазин.

Для зареєстрованих клієнтів діє Клубна програма MD Fashion. Умови участі та актуальні переваги можна переглянути на сайті. Крім того, інтернет-магазин створив мобільний застосунок, який відкриває доступ до лімітованих пропозицій.

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