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Простий лайфгак з пилососом, який збереже ваші нерви: навіщо одягати шкарпетку на трубу перед прибиранням
Нерідко під час прибирання трапляються неприємні ситуації, коли улюблені прикраси чи інші дрібні деталі падають зі столу на підлогу і зникають у важкодоступних місцях. Руками шукати такі дрібниці довго, а використовувати пилосос страшно — адже цінний предмет може назавжди опинитися всередині пилозбірника.
Втім, існує простий побутовий лайфгак, який допоможе вирішити цю проблему раз і назавжди. Все, що вам знадобиться, це шкарпетка.
Як шкарпетка і пилосос допомагають знаходити загублені речі
Ця ідея може здаватися дивною, але вона працює дуже просто. Шкарпетка відіграє роль своєрідного захисного фільтра: через тканину вільно проходить повітря, а ось дрібні предмети залишаються на її поверхні, не потрапляючи в контейнер або мішок.
Особливо корисним такий лайфгак може стати тоді, коли потрібно знайти:
сережки, застібки від прикрас;
намистини;
каблучки;
голки або шпильки;
дрібні деталі дитячого конструктора;
маленькі шурупи тощо.
Вам не доведеться потім витрушувати весь пилозбірник в пошуках предмета, ви просто знімете шкарпетку з труби і заберете знайдену річ.
Як правильно одягнути шкарпетку на пилосос
Дуже важливо зробити все правильно, щоб лайфгак спрацював:
Зніміть широку насадку з труби пилососа.
Натягніть чисту шкарпетку на край труби.
Надійно закріпіть її за допомогою гумки для волосся, щоб її не затягнуло всередину.
Увімкніть пилосос і пройдіться там, де могла загубитися річ.
Предмет втягнеться за допомогою повітря, але опиниться на шкарпетці, а не в контейнері чи мішку.
Що ще можна зробити зі старою шкарпеткою вдома
Часто після прання шкарпетки залишаються без пари. Не поспішайте їх викидати. Їх можна використати з користю.
Наприклад:
використовувати для очищення важкодоступних місць;
одягнути на руку замість рукавички від пилу;
застосовувати для протирання жалюзі або меблів.
Такий простий предмет може стати по-справжньому корисним помічником в домі.
FAQ
Навіщо одягати шкарпетку на пилосос?
Шкарпетку одягають на трубу пилососа, щоб знайти загублені дрібні речі. Тканина не дає предметам потрапити в пилозбірник, а тому сережки, каблучки, дитячий конструктор тощо можна легко дістати після прибирання.
Як знайти загублену сережку за допомогою пилососа?
Щоб знайти сережку, потрібно одягнути на трубу пилососа шкарпетку, закріпити її гумкою і пропилососити місце, де може лежати прикраса.