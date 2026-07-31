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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
6
Час на прочитання
2 хв

Простий лайфгак з пилососом, який збереже ваші нерви: навіщо одягати шкарпетку на трубу перед прибиранням

Нерідко під час прибирання трапляються неприємні ситуації, коли улюблені прикраси чи інші дрібні деталі падають зі столу на підлогу і зникають у важкодоступних місцях. Руками шукати такі дрібниці довго, а використовувати пилосос страшно — адже цінний предмет може назавжди опинитися всередині пилозбірника.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Навіщо надягати шкарпетку на пилосос

Навіщо надягати шкарпетку на пилосос / © pexels.com

Втім, існує простий побутовий лайфгак, який допоможе вирішити цю проблему раз і назавжди. Все, що вам знадобиться, це шкарпетка.

Як шкарпетка і пилосос допомагають знаходити загублені речі

Ця ідея може здаватися дивною, але вона працює дуже просто. Шкарпетка відіграє роль своєрідного захисного фільтра: через тканину вільно проходить повітря, а ось дрібні предмети залишаються на її поверхні, не потрапляючи в контейнер або мішок.

Особливо корисним такий лайфгак може стати тоді, коли потрібно знайти:

  • сережки, застібки від прикрас;

  • намистини;

  • каблучки;

  • голки або шпильки;

  • дрібні деталі дитячого конструктора;

  • маленькі шурупи тощо.

Вам не доведеться потім витрушувати весь пилозбірник в пошуках предмета, ви просто знімете шкарпетку з труби і заберете знайдену річ.

Як правильно одягнути шкарпетку на пилосос

Дуже важливо зробити все правильно, щоб лайфгак спрацював:

  1. Зніміть широку насадку з труби пилососа.

  2. Натягніть чисту шкарпетку на край труби.

  3. Надійно закріпіть її за допомогою гумки для волосся, щоб її не затягнуло всередину.

  4. Увімкніть пилосос і пройдіться там, де могла загубитися річ.

Предмет втягнеться за допомогою повітря, але опиниться на шкарпетці, а не в контейнері чи мішку.

Що ще можна зробити зі старою шкарпеткою вдома

Часто після прання шкарпетки залишаються без пари. Не поспішайте їх викидати. Їх можна використати з користю.

Наприклад:

  • використовувати для очищення важкодоступних місць;

  • одягнути на руку замість рукавички від пилу;

  • застосовувати для протирання жалюзі або меблів.

Такий простий предмет може стати по-справжньому корисним помічником в домі.

FAQ

Навіщо одягати шкарпетку на пилосос?

Шкарпетку одягають на трубу пилососа, щоб знайти загублені дрібні речі. Тканина не дає предметам потрапити в пилозбірник, а тому сережки, каблучки, дитячий конструктор тощо можна легко дістати після прибирання.

Як знайти загублену сережку за допомогою пилососа?

Щоб знайти сережку, потрібно одягнути на трубу пилососа шкарпетку, закріпити її гумкою і пропилососити місце, де може лежати прикраса.

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Дата публікації
Кількість переглядів
6
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