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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
19
Час на прочитання
2 хв

Відчуйте себе самураєм: знайдіть ієрогліф, що відрізняється, за 7 секунд

Перевірте свою пильність: знайдіть особливий ієрогліф за 7 секунд

Автор публікації
Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
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Візуальна головоломка

Візуальна головоломка

Перевірте свою пильність і спробуйте помітити захований символ усього за сім секунд. Перед вами полотно з сотень однакових ієрогліфів, що вишикувалися в чіткі ряди, немов невтомні воїни. Проте серед них ховається порушник порядку, ієрогліф не такий, як всі, і ваше завдання полягає в тому, щоб виявити його якомога швидше.

Чому це завдання складніше, ніж здається на перший погляд

Складність полягає в тому, що всі знаки візуально подібні один до одного. Ледь помітний вигин, зайва рисочка чи невелика зміна лінії змушують око блукати повз, оскільки мозок автоматично створює звичний шаблон і пропускає деталі. Через цю оптичну звичку мислення намагається заповнити пробіли самостійно, що й створює головну перешкоду для швидкого пошуку.

Чому такі головоломки корисні для мозку

Подібні завдання чудово тренують зорову вибірковість, покращують концентрацію, розвивають мікроскопічний аналіз інформації та підтримують мозок у тонусі, особливо під час втоми від екранів. До речі, схожі вправи часто застосовують під час вивчення каліграфії в Японії, щоб навчитися бачити найменші нюанси та гармонію ліній.

Підсумки та результати пошуку

Якщо вам вдалося знайти потрібний ієрогліф за лічені секунди, ви продемонстрували надзвичайну спостережливість. Якщо ж ні — зробіть глибокий вдих, зведіть фокус наново і спробуйте ще раз, адже уважність розвивається завдяки постійній практиці.

А правильна відповіль ось тут.

Відповідь на головоломку

Відповідь на головоломку

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Дата публікації
Кількість переглядів
19
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