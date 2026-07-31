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Відчуйте себе самураєм: знайдіть ієрогліф, що відрізняється, за 7 секунд
Перевірте свою пильність: знайдіть особливий ієрогліф за 7 секунд
Перевірте свою пильність і спробуйте помітити захований символ усього за сім секунд. Перед вами полотно з сотень однакових ієрогліфів, що вишикувалися в чіткі ряди, немов невтомні воїни. Проте серед них ховається порушник порядку, ієрогліф не такий, як всі, і ваше завдання полягає в тому, щоб виявити його якомога швидше.
Чому це завдання складніше, ніж здається на перший погляд
Складність полягає в тому, що всі знаки візуально подібні один до одного. Ледь помітний вигин, зайва рисочка чи невелика зміна лінії змушують око блукати повз, оскільки мозок автоматично створює звичний шаблон і пропускає деталі. Через цю оптичну звичку мислення намагається заповнити пробіли самостійно, що й створює головну перешкоду для швидкого пошуку.
Чому такі головоломки корисні для мозку
Подібні завдання чудово тренують зорову вибірковість, покращують концентрацію, розвивають мікроскопічний аналіз інформації та підтримують мозок у тонусі, особливо під час втоми від екранів. До речі, схожі вправи часто застосовують під час вивчення каліграфії в Японії, щоб навчитися бачити найменші нюанси та гармонію ліній.
Підсумки та результати пошуку
Якщо вам вдалося знайти потрібний ієрогліф за лічені секунди, ви продемонстрували надзвичайну спостережливість. Якщо ж ні — зробіть глибокий вдих, зведіть фокус наново і спробуйте ще раз, адже уважність розвивається завдяки постійній практиці.
А правильна відповіль ось тут.