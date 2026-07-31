Із Мудрика зняли дискваліфікацію за вживання допінгу

Михайло Мудрик / © Associated Press

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Із вінгера лондонського "Челсі" та збірної України Михайла Мудрика зняли дискваліфікацію за вживання допінгу.

Про це повідомляють Футбольна асоціація Англії (FA) та "Челсі".

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30 липня 2026 року FA та футболіст за погодженням зі Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) досягли мирової угоди. Мудрик визнав порушення антидопінгових правил, а термін його відсторонення був визначений як уже відбутий.

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У квітні Мудрик отримав дискваліфікацію на 4 роки за вживання допінгу.

З апеляцією на це рішення український футболіст звернувся до Спортивного арбітражного суду (CAS).

Очікується, що Мудрик приєднається до "Челсі" вже зараз і поїде з командою на передсезонну підготовку до Гонконгу.

Нагадаємо, у грудні 2024 року стало відомо, що Мудрик здав позитивний тест на допінг. У пробі "А" гравця виявили заборонену речовину — мельдоній. Михайла тимчасово відсторонили від футболу — йому заборонено брати участь у матчах і тренуваннях.

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У червні 2025 року в справі Мудрика відкрили допінг-пробу "B". За інформацією авторитетного видання The Athletic, вона також дала позитивний результат.

Раніше Мудрик у соцмережах підтвердив інформацію про свій позитивний тест на допінг. Михайло запевнив, що не вживав жодних заборонених речовин та пообіцяв розповісти більше, коли закінчиться розслідування і ситуація проясниться.

"Челсі" також виступив з офіційною заявою щодо проваленого Мудриком допінг-тесту. У ній зазначається, що Михайло стверджує, що ніколи свідомо не вживав жодних заборонених препаратів.

Раніше повідомлялося, що Мудрик пройшов перевірку на поліграфі через провалений допінг-тест.

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