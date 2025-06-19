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Оприлюднено результат допінг-проби "B" Мудрика – ЗМІ
За інформацією видання The Athletic, друга допінг-проба українця також виявилася позитивною.
Допінг-проба "B" українського вінгера "Челсі" Михайла Мудрика дала позитивний результат.
Про це повідомляє авторитетне видання The Athletic.
Раніше стало відомо, що Футбольна асоціація Англії висунула 24-річному українцю звинувачення у порушенні антидопінгових правил. Йому загрожує до 4 років дискваліфікації.
Сторона Мудрика відмовилась від коментарів після появи цієї інформації.
У ніч проти 17 грудня 2024 року стало відомо, що Мудрик здав позитивний тест на допінг. У пробі "А" гравця виявили заборонену речовину – мельдоній. Михайла тимчасово відсторонили від футболу.
Сам Мудрик у соцмережах підтвердив інформацію про свій позитивний тест на допінг. Михайло запевнив, що не вживав жодних заборонених речовин та пообіцяв розповісти більше, коли закінчиться розслідування і ситуація проясниться.
"Челсі" також виступив з офіційною заявою щодо проваленого Мудриком допінг-тесту. У ній зазначається, що Михайло стверджує, що ніколи свідомо не вживав жодних заборонених препаратів.
У сезоні-2024/25 Мудрик провів 15 матчів на клубному рівні, відзначившись 3 забитими м'ячами та 5 гольовими передачами.
Раніше повідомлялося, що Мудрик пройшов перевірку на поліграфі через провалений допінг-тест.