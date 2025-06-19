Тегеран пояснив удар по ізраїльській лікарні: заява МЗС Ірану

Іран заперечує, що атакував лікарню в Беер-Шеві / © із соцмереж

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Іран зробив заяву щодо нещодавнього удару в ізраїльському місті Беер-Шева, який, за повідомленнями, зачепив лікарню «Сорока». Якщо Ізраїль звинувачує Тегеран у прямому влучанні в медичний заклад, то іранська сторона стверджує, що ціллю був військовий командний центр, розташований поруч, а лікарня зазнала лише «поверхневих пошкоджень» від «вибухової хвилі».

Про це повідомляє Sky News.

Розбіжності у версіях та звинувачення

Удар по Беер-Шеві, який стався під час нічної іранської атаки, викликав гострі дискусії. Директор лікарні «Сорока» Шломі Кодеш повідомив журналістам, що кілька відділень медичного закладу були зруйновані, а 40 осіб, переважно персонал та пацієнти, отримали поранення.

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Водночас, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі через соціальні мережі заявив, що пошкоджено лише «невелику частину переважно евакуйованого» об’єкта, який, за його твердженнями, використовується здебільшого для лікування ізраїльських солдатів.

«Саме ізраїльський режим, а не Іран, розпочав усе це кровопролиття, і саме ізраїльські військові злочинці, а не іранці, атакують лікарні та цивільних», — додав Аббас Арагчі.

Він також заявив, що «сотні невинних іранців були холоднокровно вбиті з того часу, як Ізраїль розпочав свою незаконну війну проти іранського народу минулого тижня».

Попередження та подальші погрози

Іранський міністр закликав ізраїльтян «дослухатися до наших наказів про евакуацію» перед ударами та «уникати наближення до військових та розвідувальних об’єктів».

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«Наші потужні збройні сили продовжать громити злочинців, які нападають на наш народ, доки вони не припинять свою злочинну агресію проти нашої нації і не заплатять за неї», — підсумував Арагчі, підкреслюючи рішучість Тегерана у відповідних діях.

Нагадаємо, верховний лідер Ірану відреагував на можливе втручання США у війну. Іран погрожує, що «рішуче» відреагує на дії Вашингтона.