Ізраїль здійснив три хвилі ударів по Ірану: уражено важливі об'єкти

Іран. / © Associated Press

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Протягом останніх 24 годин Ізраїль здійснив три хвилі повітряних атак на Іран.

Про це повідомив військовий речник, бригадний генерал Армія оборони Ізраїлю Еффі Дефрін, пише Sky News.

За його словами, Ізраїль розгорнув десятки військових літаків для ударів по понад 60 цілях у Тегерані та на заході Ірану, включаючи ракетні пускові установки та об'єкти виробництва ракет.

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“Мета операції - усунути екзистенційну загрозу Державі Ізраїль, значно пошкодити ядерну програму Ірану в усіх її компонентах та серйозно вплинути на його ракетний комплекс”, - наголосив ізраїльський військовий.

Як повідомлялося, за інформацією ЗМІ, Ізраїлю не вистачає оборонних ракет-перехоплювачів. Йдеться про системи Arrow. Вони відіграють важливу роль у протидії балістичним ракетам далекого радіусу дії з боку Ірану.

Нагадаємо, Іран пригрозив "повномасштабною війною" через можливе втручання Сполучених Штатів Америки в конфлікт на Близькому Сході. Заява з Тегерана з’явилася на тлі повідомлень про те, що нібито американський лідер Дональд Трамп обмірковує можливість підтримати Ізраїль і завдати ударів по іранських ядерних обʼєктах.

Дата публікації 18:30, 16.06.25 Кількість переглядів 130 Війна стає глобальною: Європа забрала козирі у Трампа, а кремль збентежений | Що відбувається?