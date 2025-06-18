Похолодання вже близько: в Україні очікують різких змін температури

Літо / © unsplash.com

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Практично по всій Україні 19 червня пануватиме північно-західний вітер, який місцями досягатиме штормових поривів — від 15 до 20 метрів за секунду.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко в Telegram.

Температура повітря залишатиметься в межах літнього комфорту: вдень очікується +22…+27 градусів, на півдні буде тепліше — до +26…+31 градуса.

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Опади пройдуть переважно на заході країни, а також місцями на півночі та в східних регіонах. Центральні та південні області залишаться сухими.

У Києві 19 червня без значних опадів, хіба що ввечері можливий короткочасний локальний дощ. Вітер знову буде рвучким — до 12–14 метрів за секунду. Температура вдень близько +24 градусів.

Увага: 20 та 21 червня в Україні очікується похолодання, але вже в неділю знову потеплішає. Коливання температури, атмосферного тиску та сильний вітер можуть погіршувати самопочуття у метеозалежних людей, тому тримайте ліки під рукою. Любителям спеки доведеться зачекати — теплі дні повернуться трохи пізніше.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що планета входить у фазу різкого зростання погодних катастроф. Повені, посухи та інші стихійні явища почали виникати частіше, тривати довше і завдавати більшої шкоди — торік їхня інтенсивність подвоїлася порівняно з середніми показниками за 2003–2020 роки.

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